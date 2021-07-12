Viúva de Chico Anysio deixa a UTI após internação por Covid-19

A empresária Malga di Paula, 51, viúva de Chico Anysio, deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital das Clínicas de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Ela estava internada desde o dia 27 de junho com quadro grave de Covid-19.
Malga foi transferida para um quarto no sábado (10). Ela agora está acompanhada de um familiar.
De acordo com o novo boletim médico, os rins da empresária, que haviam sido afetados pela doença, voltaram a funcionar. O estado dela é considerado estável.
Na última quinta-feira (8), Malga já havia tido uma melhora substancial. Ela já estava respirando sem a ajuda de aparelhos e os médicos haviam cessado a administração de sedativos.
A mãe de Malga, dona Udila, também tem previsão de receber alta da UTI em breve. O boletim médico diz que ela continua estável e que respira sem a ajuda de aparelhos.
Udila também recebeu diagnóstico positivo para a Covid-19. Ela está internada no Hospital São Francisco de Assis de Parobé (RS).
"Agradecemos todo carinho e orações de todos amigos e fãs", diz a família de Malga. "Nossa corrente de energia de cura continua para nossa guerreiras e todos acamados por esta e outras doenças. Nosso carinho às famílias que perderam entes queridos."