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Viúva de Chico Anysio deixa a UTI após internação por Covid-19

Os médicos informaram que os rins da empresária, que haviam sido afetados pela doença, voltaram a funcionar

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 07:56

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 jul 2021 às 07:56
Malga Di Paula, viúva de Chico Anysio, que está internada em decorrência da Covid-19
Malga Di Paula, viúva de Chico Anysio, que está internada em decorrência da Covid-19 Crédito: Reprodução/ Instagram @malgadipaula.veg
A empresária Malga di Paula, 51, viúva de Chico Anysio, deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital das Clínicas de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Ela estava internada desde o dia 27 de junho com quadro grave de Covid-19.
Malga foi transferida para um quarto no sábado (10). Ela agora está acompanhada de um familiar.
De acordo com o novo boletim médico, os rins da empresária, que haviam sido afetados pela doença, voltaram a funcionar. O estado dela é considerado estável.
Na última quinta-feira (8), Malga já havia tido uma melhora substancial. Ela já estava respirando sem a ajuda de aparelhos e os médicos haviam cessado a administração de sedativos.
A mãe de Malga, dona Udila, também tem previsão de receber alta da UTI em breve. O boletim médico diz que ela continua estável e que respira sem a ajuda de aparelhos.
Udila também recebeu diagnóstico positivo para a Covid-19. Ela está internada no Hospital São Francisco de Assis de Parobé (RS).
"Agradecemos todo carinho e orações de todos amigos e fãs", diz a família de Malga. "Nossa corrente de energia de cura continua para nossa guerreiras e todos acamados por esta e outras doenças. Nosso carinho às famílias que perderam entes queridos."

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