Vitória tem sessões de 'A Barca do Inferno' em nova sala de cultura

Vitória tem sessões de "A Barca do Inferno" em nova sala de cultura

Sessões inéditas acontecem nos próximos dias 31 de agosto e 1º de setembro com lote promocional a R$ 20

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de agosto de 2019 às 17:05

Elenco de "E foram felizes para sempre... Será?", espetáculo de Abel Santana apresentado em Vitória Crédito: Alan Soares

Nos próximos dias 31 de agosto e 1º de setembro, a Sala Abel Santana - novo espaço de cultura de Vitória - vai sediar quatro sessões de "A Barca do Inferno" com atores que já participam das atividades do diretor capixaba. Apesar de manter a história original, de Gil Vicente, a adaptação trará  sátiras atuais, mostrando o quanto o século XV pode ser parecido com a atualidade.

"Nos ensaios a gente até brincou, porque nas leituras dos textos chegamos à conclusão de que a parte dos promotores, juízes e alguns outros papéis da trama não mudaram muito do século XV para cá", adianta Abel, em entrevista ao Gazeta Online.

De acordo com o diretor, algumas partes foram atualizadas para deixar a narrativa mais atual e agradável: "A essência da história no final é a mesma. Só estamos contando de forma mais leve, agradável... Tem drama, pontos cômicos, misturando os tempos históricos no roteiro. A peça satiriza diversos aspectos da sociedade".

Para quem não sabe, a história traz uma série de figuras que representam cargos na sociedade - como promotores e juízes. Entre civis comuns e conservadores até personalidades mais libertárias, todos são julgados pelos pecados cometidos na Terra e destinados, após a reflexão, ao céu ou ao inferno em uma barca.

SALA ABEL SANTANA

O espetáculo vai estrear a nova Sala Abel Santana, na Avenida Dante Michelini, na Praia de Camburi, em Vitória. Inaugurado neste mês, o local é o novo espaço para os cursos que o diretor já ministra no Estado há 12 anos, mas também funcionará a quem quiser alugá-la por preços mais acessíveis.

Ao total, toda a estrutura do empreendimento tem 230 metros quadrados, contando com recepção, salas de espera e hall de entrada. A sala de espetáculos - que funciona como um teatro - tem capacidade para até 91 pessoas e palco com 22 metros quadrados.

Toda a estrutura é climatizada e o local também dispõe de camarim, iluminação em led, sistema de som, tratamento acústico básico. "Dá tranquilamente para montar espetáculos com até 12 atores. Programação de música é que vamos ter que analisar caso a caso porque, como o prédio é residencial, o barulho precisa ser controlado", justifica.

A recepção da nova Sala Abel Santana, espaço cultural da Avenida Dante Michelini, na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Golden Assessoria/Divulgação

De acordo com ele, a locação deste ambiente vai girar em torno de R$ 500 a R$ 600 por períodos de até 5h. "Quisemos colocar o preço mais acessível, tendo em vista que esse valor no mercado em outros espaços chega a custar até R$ 3,5 mil pela mesma quantidade de tempo", corrobora.

SERVIÇO

A Barca do Inferno

Onde: Sala Abel Santana (Av. Dante Michelini, 501, térreo, Praia de Camburi, Vitória - Edifício Costa do Mar)

Quando: 31 de agosto de 2019 (sábado) e 1º de setembro de 2019 (domingo), sessões às 18h30 e 21h

Ingressos: R$ 20 (meia-entrada, setor único) - Vendas por meio da bilheteria do local (quem adquirir o ingresso até o dia 30 de agosto tem direito à meia-entrada)

Informações: (27) 3082-7855 / (27) 99860-8670

