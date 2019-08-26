Teatro

Vitória tem sessões de "A Barca do Inferno" em nova sala de cultura

Sessões inéditas acontecem nos próximos dias 31 de agosto e 1º de setembro com lote promocional a R$ 20

Publicado em 26 de agosto de 2019 às 17:05

Nos próximos dias 31 de agosto e 1º de setembro, a Sala Abel Santana - novo espaço de cultura de Vitória - vai sediar quatro sessões de "A Barca do Inferno" com atores que já participam das atividades do diretor capixaba. Apesar de manter a história original, de Gil Vicente, a adaptação trará sátiras atuais, mostrando o quanto o século XV pode ser parecido com a atualidade.

"Nos ensaios a gente até brincou, porque nas leituras dos textos chegamos à conclusão de que a parte dos promotores, juízes e alguns outros papéis da trama não mudaram muito do século XV para cá", adianta Abel, em entrevista ao Gazeta Online.

De acordo com o diretor, algumas partes foram atualizadas para deixar a narrativa mais atual e agradável: "A essência da história no final é a mesma. Só estamos contando de forma mais leve, agradável... Tem drama, pontos cômicos, misturando os tempos históricos no roteiro. A peça satiriza diversos aspectos da sociedade".

Para quem não sabe, a história traz uma série de figuras que representam cargos na sociedade - como promotores e juízes. Entre civis comuns e conservadores até personalidades mais libertárias, todos são julgados pelos pecados cometidos na Terra e destinados, após a reflexão, ao céu ou ao inferno em uma barca.

SALA ABEL SANTANA

O espetáculo vai estrear a nova Sala Abel Santana, na Avenida Dante Michelini, na Praia de Camburi, em Vitória. Inaugurado neste mês, o local é o novo espaço para os cursos que o diretor já ministra no Estado há 12 anos, mas também funcionará a quem quiser alugá-la por preços mais acessíveis.

Ao total, toda a estrutura do empreendimento tem 230 metros quadrados, contando com recepção, salas de espera e hall de entrada. A sala de espetáculos - que funciona como um teatro - tem capacidade para até 91 pessoas e palco com 22 metros quadrados.

Toda a estrutura é climatizada e o local também dispõe de camarim, iluminação em led, sistema de som, tratamento acústico básico. "Dá tranquilamente para montar espetáculos com até 12 atores. Programação de música é que vamos ter que analisar caso a caso porque, como o prédio é residencial, o barulho precisa ser controlado", justifica.

A recepção da nova Sala Abel Santana, espaço cultural da Avenida Dante Michelini, na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Golden Assessoria/Divulgação

De acordo com ele, a locação deste ambiente vai girar em torno de R$ 500 a R$ 600 por períodos de até 5h. "Quisemos colocar o preço mais acessível, tendo em vista que esse valor no mercado em outros espaços chega a custar até R$ 3,5 mil pela mesma quantidade de tempo", corrobora.

SERVIÇO

A Barca do Inferno

Onde: Sala Abel Santana (Av. Dante Michelini, 501, térreo, Praia de Camburi, Vitória - Edifício Costa do Mar)

Quando: 31 de agosto de 2019 (sábado) e 1º de setembro de 2019 (domingo), sessões às 18h30 e 21h

Ingressos: R$ 20 (meia-entrada, setor único) - Vendas por meio da bilheteria do local (quem adquirir o ingresso até o dia 30 de agosto tem direito à meia-entrada)

Informações: (27) 3082-7855 / (27) 99860-8670

