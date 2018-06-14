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Inédito

Vitória recebe Abba The Show com orquestra de Londres, em agosto

Serão duas horas e meia de espetáculo no estádio Salvador Costa, em Bento Ferreira

Publicado em 14 de Junho de 2018 às 18:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2018 às 18:29
Integrantes do Abba The Show, superprodução em tributo à banda sueca Crédito: Divulgação
Pela primeira vez, Vitória recebe o espetáculo "Abba The Show", no dia 11 de agosto. O show é uma superprodução que homenageia o quarteto sueco, por meio da banda cover Waterloo, mas sem a presença de nenhum dos integrantes originais. A banda é formada por alguns músicos que acompanharam o Abba  em gravações, como Ulf Andersson e Jane Schaffer. O show será realizado no estádio Salvador Costa, em Bento Ferreira.
De acordo com o produtor Flávio Salles, o espetáculo foi uma alternativa ao show de Alanis Morissette, que o produtor havia dado como certo em abril. "O empresário de Alanis é o mesmo do Abba The Show, no Brasil. Então, eles ofereceram a troca e nós aceitamos", diz. O show será realizado ao lado da Orquestra Sinfônica de Londres. "Nós conseguimos negociar a participação de alguns desses músicos. Também teremos outras participações durante o show deles", completa.
Antônio Perovano, presidente do Conselho Deliberativo do Vitória, clube que administra o Salvador Costa, confirmou à reportagem que o espaço está cedido para o show. "O contrato já foi assinado, a papelada está regular e o show vai sim acontecer. Não é história", aponta.
11 MIL EXPECTADORES
Para Flávio, a Grande Vitória tem bastante público para completar os 11 mil lugares do estádio. "Serão três mil pessoas acomodadas nas arquibancadas e outras oito mil nos outros lugares do local. Acreditamos em 11 mil pessoas para lotar o espaço", detalha.
"Pelo que sei, ficarão duas semanas no Brasil, até agora. Em um final de semana, querem fazer esses três shows, incluindo o de Vitória, que será no sábado do primeiro fim de semana que eles estarão aqui", revela Flávio.
SERVIÇO
ABBA THE SHOW
Onde: Estádio Salvador da Costa (Bento Ferreira, Vitória)
Quando: 11 de agosto de 2018 (sábado), com abertura dos portões às 17h
Ingressos: R$ 440 (front stage vip, inteira); R$ 400 (cadeira, inteira); R$ 160 (arquibancada B, inteira); R$ 160 (aquibancada A, inteira); R$ 240 (front stage OAB, valor único) - Ingressos à venda pelo site Ticmix.

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