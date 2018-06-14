Vitória recebe Abba The Show com orquestra de Londres, em agosto

Integrantes do Abba The Show, superprodução em tributo à banda sueca Crédito: Divulgação

Abba em gravações, como Ulf Andersson e Jane Schaffer. O show será realizado no estádio Salvador Costa, em Bento Ferreira. Pela primeira vez, Vitória recebe o espetáculo "Abba The Show", no dia 11 de agosto. O show é uma superprodução que homenageia o quarteto sueco, por meio da banda cover Waterloo, mas sem a presença de nenhum dos integrantes originais. A banda é formada por alguns músicos que acompanharam oem gravações, como Ulf Andersson e Jane Schaffer. O show será realizado no estádio Salvador Costa, em Bento Ferreira.

uma alternativa ao show de Alanis Morissette, que o produtor havia dado como certo em abril. "O empresário de Alanis é o mesmo do Abba The Show, no Brasil. Então, eles ofereceram a troca e nós aceitamos", diz. O show será realizado ao lado da Orquestra Sinfônica de Londres. "Nós conseguimos negociar a participação de alguns desses músicos. Também teremos outras participações durante o show deles", completa. De acordo com o produtor Flávio Salles, o espetáculo foi, que o produtor havia dado como certo em abril. "O empresário de Alanis é o mesmo do Abba The Show, no Brasil. Então, eles ofereceram a troca e nós aceitamos", diz. O show será realizado ao lado da Orquestra Sinfônica de Londres. "Nós conseguimos negociar a participação de alguns desses músicos. Também teremos outras participações durante o show deles", completa.

Antônio Perovano, presidente do Conselho Deliberativo do Vitória, clube que administra o Salvador Costa, confirmou à reportagem que o espaço está cedido para o show. "O contrato já foi assinado, a papelada está regular e o show vai sim acontecer. Não é história", aponta.

11 MIL EXPECTADORES

Para Flávio, a Grande Vitória tem bastante público para completar os 11 mil lugares do estádio. "Serão três mil pessoas acomodadas nas arquibancadas e outras oito mil nos outros lugares do local. Acreditamos em 11 mil pessoas para lotar o espaço", detalha.

"Pelo que sei, ficarão duas semanas no Brasil, até agora. Em um final de semana, querem fazer esses três shows, incluindo o de Vitória, que será no sábado do primeiro fim de semana que eles estarão aqui", revela Flávio.

SERVIÇO

ABBA THE SHOW

Onde: Estádio Salvador da Costa (Bento Ferreira, Vitória)

Quando: 11 de agosto de 2018 (sábado), com abertura dos portões às 17h