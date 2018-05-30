Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Roteiro

Vitória ganha novo espaço de rock; veja onde curtir o gênero

Novo projeto na Capital quer valorizar cena do rock capixaba; confira roteiro

Publicado em 30 de Maio de 2018 às 20:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2018 às 20:21
Vitória ganha novo projeto que valoriza cena do rock capixaba; eventos acontecem às quartas-feiras em uma concessionária de motos da Capital Crédito: Fábio Martins/Divulgação
Recém inaugurado em Vitória, o projeto Rockers in Davidson chega para dar mais espaço às bandas de rock capixabas. A ideia é que a cada quarta-feira uma banda do gênero se apresente, das 19h às 22h, com direito a cervejas artesanais e food trucks reunidos. A primeira edição do evento aconteceu na última quarta (23).
"E foi sensacional", dispara o proprietário da Vitória Harley-Davidson, Diego Lobato. Ele diz que o público superou a expectativa e garante que a cada edição isso tende a ficar ainda melhor.
A ideia do projeto surgiu para que o cenário do rock capixaba tivesse mais espaço, já que, para Diego, as oportunidades ainda são poucas. "Sentimos falta de um movimento junto do rock aqui na nossa casa, no Estado. E vendo a evolução das bandas daqui, quisemos embalar a noite", afirma.
Segundo Diego, o projeto também nasce para que mais pessoas fiquem por dentro das novidades desse meio no Espírito Santo. Às vezes poucas pessoas sabem que no Estado existe um grande público amante do rock e produtor, também.
OUTROS LOCAIS
Mas diferente do que Diego fala, o rock possui um espaço razoável na Grande Vitória, em relação a outros ritmos. Só na capital, podemos listar cinco outros locais que apostam no rock. 
Do outro lado da ponte, em Vila Velha, o ritmo também não é esquecido. Uma das casas mais conhecidas por lá é o Correria Music Bar, que já recebeu até shows internacionais e lançamentos de bandas importantes do cenário, como o Dead Fish. O Gazeta Online fez uma lista de outros locais que apostam no rock, na Grande Vitória. Confira:
Correria Music Bar
Avenida Estudante José Júlio de Souza, 740, Itaparica, Vila Velha. Abre de quinta a sábado, a partir das 21h, e aos domingos, a partir das 19h. (27) 98116-3325.
Correria Music Bar Crédito: Facebook / Correria Music Bar
Larika Pub Club
Avenida Vitória Régia, 59, Novo México, Vila Velha. Abre de terça a quinta, a partir das 18h, e sexta e sábado, a partir das 20h. Mais informações: (27) 99753-4076.
Larika Pub Club, em Vila Velha Crédito: Facebook/Larika Pub
Garagem Rock Club
Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 85, Praia do Canto, Vitória. Abre de terça a domingo. Mais informações: (27) 99624-5673.
Garagem Rock Clube é um pub com temática de rock, que fica na Praia do Canto Crédito: Guilherme Ferrari
By Rock
Rua Celso Calmon, 267, Praia do Canto, Vitória. Abre às segundas, a partir das 18h, e de terça a domingo, a partir das 11h. Mais informações: (27) 2142-5086.
Vitória ganha novo projeto que valoriza cena do rock capixaba; eventos acontecem às quartas-feiras em uma concessionária de motos da Capital Crédito: Fábio Martins/Divulgação
Cervejaria Bradus
Rua XV de Novembro, 697, Praia da Costa, Vila Velha. Abre de terça a sábado, a partir das 17h. Mais informações: (27) 3208-4308.
Cervejaria Bradus, em Vila Velha Crédito: Facebook/Bradus Cervejaria
Liverpub Vitória
Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Abre às quintas, a partir das 21h, sextas, a partir das 22h, e aos sábados das 15h às 19h e das 22h às 4h. Mais informações: (27) 99944-1204.
Liverpub Vitória, na Praia do Canto Crédito: Alê Rocha
Bar Santeria
Avenida Hugo Viola, 955, Jardim da Penha, Vitória. Abre de segunda a sexta, a partir das 18h, e aos sábados, a partir das 15h. Mais informações: (27) 99795-2411.
Bar Santeria, em Jardim da Penha Crédito: Facebook/Santeria
Motor Rockers
Rua Joaquim Lírio, 250, Praia do Canto, Vitória. Abre de segunda a sexta, a partir das 16h e aos sábados, a partir das 10h. Mais informações: (27) 3029-1233.
Motor Rockers Crédito: Reprodução Facebook Motor Rockers

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados