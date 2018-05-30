Vitória ganha novo espaço de rock; veja onde curtir o gênero

Recém inaugurado em Vitória, o projeto Rockers in Davidson chega para dar mais espaço às bandas de rock capixabas. A ideia é que a cada quarta-feira uma banda do gênero se apresente, das 19h às 22h, com direito a cervejas artesanais e food trucks reunidos. A primeira edição do evento aconteceu na última quarta (23).
"E foi sensacional", dispara o proprietário da Vitória Harley-Davidson, Diego Lobato. Ele diz que o público superou a expectativa e garante que a cada edição isso tende a ficar ainda melhor.
A ideia do projeto surgiu para que o cenário do rock capixaba tivesse mais espaço, já que, para Diego, as oportunidades ainda são poucas. "Sentimos falta de um movimento junto do rock aqui na nossa casa, no Estado. E vendo a evolução das bandas daqui, quisemos embalar a noite", afirma.
Segundo Diego, o projeto também nasce para que mais pessoas fiquem por dentro das novidades desse meio no Espírito Santo. Às vezes poucas pessoas sabem que no Estado existe um grande público amante do rock e produtor, também.
OUTROS LOCAIS
Mas diferente do que Diego fala, o rock possui um espaço razoável na Grande Vitória, em relação a outros ritmos. Só na capital, podemos listar cinco outros locais que apostam no rock.
Do outro lado da ponte, em Vila Velha, o ritmo também não é esquecido. Uma das casas mais conhecidas por lá é o Correria Music Bar, que já recebeu até shows internacionais e lançamentos de bandas importantes do cenário, como o Dead Fish. O Gazeta Online fez uma lista de outros locais que apostam no rock, na Grande Vitória. Confira:
Correria Music Bar
Avenida Estudante José Júlio de Souza, 740, Itaparica, Vila Velha. Abre de quinta a sábado, a partir das 21h, e aos domingos, a partir das 19h. (27) 98116-3325.
Larika Pub Club
Avenida Vitória Régia, 59, Novo México, Vila Velha. Abre de terça a quinta, a partir das 18h, e sexta e sábado, a partir das 20h. Mais informações: (27) 99753-4076.
Garagem Rock Club
Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 85, Praia do Canto, Vitória. Abre de terça a domingo. Mais informações: (27) 99624-5673.
By Rock
Rua Celso Calmon, 267, Praia do Canto, Vitória. Abre às segundas, a partir das 18h, e de terça a domingo, a partir das 11h. Mais informações: (27) 2142-5086.
Cervejaria Bradus
Rua XV de Novembro, 697, Praia da Costa, Vila Velha. Abre de terça a sábado, a partir das 17h. Mais informações: (27) 3208-4308.
Liverpub Vitória
Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Abre às quintas, a partir das 21h, sextas, a partir das 22h, e aos sábados das 15h às 19h e das 22h às 4h. Mais informações: (27) 99944-1204.
Bar Santeria
Avenida Hugo Viola, 955, Jardim da Penha, Vitória. Abre de segunda a sexta, a partir das 18h, e aos sábados, a partir das 15h. Mais informações: (27) 99795-2411.
Motor Rockers
Rua Joaquim Lírio, 250, Praia do Canto, Vitória. Abre de segunda a sexta, a partir das 16h e aos sábados, a partir das 10h. Mais informações: (27) 3029-1233.