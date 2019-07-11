MÚSICA E ARTE

Viradão Vitória bate recorde de inscrições de artistas na edição 2019

Mesmo com o recorde de inscrições, duas categorias não tiveram inscritos. Evento acontece nos dias 28 e 29 de setembro, em Vitória

Viradão Vitória reúne capixabas no Centro da Capital Crédito: Ricardo Medeiros

A organização do Viradão Vitória teve recorde de inscrições de propostas de atividades artísticas e culturais para o evento deste ano. Segundo a prefeitura de Vitória, artistas e produtores culturais inscreveram 183 propostas artísticas, 46 a mais que em 2018. Dessas, 103 foram finalizadas no último dia de inscrição, em 5 de julho.

Para o secretário municipal de Cultura, Francisco Grijó, esses números refletem a potência da produção local. "O Viradão Vitória é um evento grandioso que resume o que há de fundamental no processo cultural: produção artística, fomento, consumo. Esse é o papel do poder público. Neste ano, temos quase 50 inscrições a mais do que ano passado, o que comprova que o Viradão se confirma como proposta efetiva em si, sempre prezando a transparência, agindo democraticamente na escolha das atrações. Em 2019, a Virada Cultural será ainda melhor".

CATEGORIAS SEM INSCRITOS

Mesmo com o recorde de inscrições, duas categorias não tiveram inscritos: "Dança de Salão" e "Banda, conjunto ou grupo de música Infantil". Em compensação, duas tiveram números altos de inscritos, lembrando que o edital permitia apenas artistas que moram na Capital se inscreverem: "Banda, conjunto ou grupo de música Pop, Pop-rock, Reggae, Samba-rock e/ou MPB" teve 58 propostas e "Banda, conjunto ou grupo de novos talentos musicais" somou 28. Confira a lista completa aqui.

PRÓXIMA FASE

As próximas etapas do edital do Viradão Vitória 2019 são de habilitação, que analisa a documentação, e avaliação, que analisará o mérito das propostas artísticas. Serão selecionadas 49 propostas.

O Viradão Vitória 2019 acontece nos dias 28 e 29 de setembro, no corredor cultural do Centro Histórico. Durante 26 horas, o evento tem a proposta de democratizar a produção cultural de Vitória com uma programação gratuita e uma série de atrações nas áreas do teatro, da dança, da música, do cinema, entre outras linguagens.

