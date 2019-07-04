CULTURA

Viradão Vitória 2019: artistas podem se inscrever até sexta-feira

Selecionados vão se apresentar no evento, que acontece nos dias 28 e 29 de setembro

Publicado em 4 de julho de 2019 às 12:47 - Atualizado há 6 anos

Viradão Vitória: shows acontecem em diversos pontos do Centro de Vitória, como a Praça Oito Crédito: André Sobral

Atenção, artistas, coletivos e bandas interessados em se apresentar durante o Viradão Vitória 2019. Terminam nesta sexta-feira (5), às 18 horas, as inscrições para o edital de seleção de propostas de atividades artística e cultural para a programação do evento, que acontecerá nos dias 28 e 29 de setembro.

O objetivo é selecionar e premiar as atividades que irão compor a programação, além de tornar o processo mais transparente e democratizar a participação dos artistas locais no evento.

Inscrições

As inscrições são feitas on-line, pela plataforma Prosas. Os recursos para o edital são oriundos do Fundo Municipal de Cultura (FunCultura). Somente poderão receber os recursos os proponentes domiciliados no município de Vitória.

Podem participar pessoas físicas (indivíduos maiores de 18 anos ou representantes de grupos ou coletivos que atuem como artistas e/ou produtores culturais) ou pessoas jurídicas (empresas ou instituições que comprovem atuação na área artística e/ou cultural).

Outras informações podem ser obtidas no telefone (27) 3132-2068/ 3132-2080, em Editais da Cultura ou na Secretaria Municipal de Cultura, localizada na avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927, Bento Ferreira.

Categorias

Em 2019, o edital contempla 49 propostas de atividades artísticas, em 21 categorias, passando pelo circo, dança, música, teatro, performance, entre outras manifestações artísticas. Confira abaixo:

a) Categoria 1 – Circo;

b) Categoria 2 – Dança;

c) Categoria 3 – Dança tradicional de matriz africana;

d) Categoria 4 – Dança de Salão;

e) Categoria 5 – Mapeamento de Vídeo (Vídeo Mapping);

f) Categoria 6 – Performance;

g) Categoria 7 – Pintura Artística;

h) Categoria 8 – Poesia;

i) Categoria 9 – Sarau Poético;

j) Categoria 10 – Teatro de Rua;

k) Categoria 11 – Teatro Infantil;

l) Categoria 12 – DJ

m) Categoria 13 – DJ/MC (Rap);

n) Categoria 14 – Banda, conjunto ou grupo de música Infantil;

o) Categoria 15 – Banda, conjunto ou grupo de música Pop, Pop-rock, Reggae, Samba-rock e/ou MPB;

p) Categoria 16 – Banda, conjunto ou grupo de Samba de Roda;

q) Categoria 17 – Banda, conjunto ou grupo de Chorinho;

r) Categoria 18 – Banda, conjunto ou grupo de Hardcore;

s) Categoria 19 – Banda, conjunto ou grupo de Forró Pé-de-Serra;

t) Categoria 20 - Banda, conjunto ou grupo de novos talentos musicais;

u) Categoria 21 – Duo ou Trio de música Jazz e/ou Blues

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta