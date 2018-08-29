Violoncelista Antonio Meneses se apresenta com a Oses

Antônio Meneses em ensaio com a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo Crédito: Kaique Dias

Considerado um dos maiores violoncelistas solistas do Brasil e do mundo, o músico Antonio Meneses se apresenta nesta quinta-feira, às 20h, no Teatro Sesc Glória, ao lado da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo. Natural do Recife, em Pernambuco, desde os 16 anos ele mora na Europa e roda todo o mundo em apresentações principalmente por países europeus.

Antônio Meneses é ganhador de dois dos prêmios mais importantes na música clássica: o Concurso Internacional ARD de Munique e o Concurso Tchaikovsky de Moscou. Além disso, já tocou com consagradas orquestras como a Filarmônica de Berlim, a Sinfônica de Viena e várias outras de Europa, Ásia e das Américas.

A presença dele significa muito pra gente, porque é um maestro respeitado no cenário internacional e muito também no cenário nacional, onde é um dos principais nomes, analisa o Maestro Helder Trefzger, que considera o músico como um dos três maiores músicos clássicos do Brasil. A reportagem do Divirta-se acompanhou o ensaio feito nesta quarta-feira (29). Assista ao vídeo abaixo:

A apresentação terá homenagem a Edino Krieger, compositor brasileiro e um dos fundadores da Orquestra Sinfônica Nacional, que completa 90 anos em 2018 e estará presente no teatro, segundo Trefzger. O repertório foi feito para Antônio Meneses e contém até um pouco do ritmo pernambucano do frevo.

Antonio Meneses, violoncelista Crédito: Divulgação

O maestro pensou no fato de que eu nasci no Recife, então ele introduziu temas típicos do Nordeste. O último movimento é uma espécie de frevo, por exemplo. Ele fez isso e enriqueceu a obra com o folclore nordestino, apesar de que em princípio eu cresci no Rio de Janeiro e não me sinto tão pernambucano nesse sentido, explica.

A orquestra e Antônio Meses também vão tocar o concerto de Joseph Haydn, obra do Século 18 do considerado o pai da sinfonia. Enquanto nas duas primeiras obras serão 85 músicos, a terceira terá uma redução. É um concerto para orquestra pequena e típica para o repertório do violoncelo, completa o violoncelista.

Antonio Meneses nasceu em 1957 e começou com o violoncelo aos 10 anos de idade. Aos 16 anos foi chamado pelo também violoncelista italiano Antonio Janigro para estudar na Europa. O músico toca com um violoncelo de mais de 300 anos  seu instrumento foi fabricado em 1710, em Veneza, na Itália.

Segundo Meneses, a rotina de um músico requer estudos diários. É como qualquer profissão. Se você quer fazer bem tem que se dedicar muito e realmente ser apaixonado por aquilo que faz. É a condição mais importante e a dedicação tem que ser diária. É algo que você tem que treinar também, detalha.

Quem vai reger a apresentação da orquestra será o maestro-adjunto Leonardo David. Para nós é importante ter contato com grandes músicos, até para nosso crescimento profissional mesmo, explica.

SERVIÇO

Quando: Quinta-feira, às 20 horas

Local: Teatro Sesc Glória, Centro de Vitória