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'Vingadores: Ultimato' terá três horas de duração

Quarto volume da saga, o longa traz os heróis sobreviventes, agora reunidos para salvar a humanidade do vilão Thanos

Publicado em 28 de Março de 2019 às 12:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2019 às 12:36
Crédito: Divulgação
O filme Vingadores: Ultimato terá 182 minutos de duração. Ou seja, três horas e dois minutos, tornando-se a produção mais longa do universo Marvel, ultrapassando as 2 horas e 40 minutos de Vingadores: Guerra Infinita.
Já se especulava que a duração do filme, de fato, beirasse as três horas, a partir de interpretações de entrevistas concedidas pelos diretores Anthony e Joe Russo. No entanto, a possibilidade esbarraria em questões comerciais, pois um maior tempo de filme significa uma diminuição no número de sessões, o que pode afetar a venda de ingressos.
Quarto volume da saga, o longa traz os heróis sobreviventes, agora reunidos para salvar a humanidade do vilão Thanos. Será que três horas serão suficientes para isso?
"Vingadores: Ultimato" chega aos cinemas em 25 de abril. 

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