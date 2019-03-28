'Vingadores: Ultimato' terá três horas de duração

O filme: Ultimato terá 182 minutos de duração. Ou seja, três horas e dois minutos, tornando-se a produção mais longa do universo Marvel, ultrapassando as 2 horas e 40 minutos de Vingadores: Guerra Infinita.

Já se especulava que a duração do filme, de fato, beirasse as três horas, a partir de interpretações de entrevistas concedidas pelos diretores Anthony e Joe Russo. No entanto, a possibilidade esbarraria em questões comerciais, pois um maior tempo de filme significa uma diminuição no número de sessões, o que pode afetar a venda de ingressos.