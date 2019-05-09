'Vingadores afundaram meu Titanic', brinca o diretor James Cameron

Com a imagem do logotipo dos Vingadores afundando o Titanic, Cameron escreveu no Twitter: "Para Kevin e todos da Marvel: Um iceberg afundou o Titanic real, mas foi preciso surgir os Vingadores para afunda o meu 'Titanic'", brincou o diretor.
"Todos aqui da Lightstorm Entertainment [produtora de Cameron] parabenizam esse feito impressionante. Vocês mostraram que a indústria do cinema está viva e passa bem!"
Até esta terça-feira (7), "O Ultimato" faturou mais de US$ 2,2 bilhões (mais de R$ 8,7 bilhões) e ultrapassou a marca dos US$ 2,1 bilhões (R$ 8,3 bilhões) de "Titanic".
O primeiro lugar é de "Avatar" (2009) que passou dos US$ 2,7 bilhões em todo o mundo (R$ 10,7 bilhões). Também dirigido por James Cameron, "Avatar" tirou o primeiro lugar de Titanic no ano seguinte ao seu lançamento. "Titanic" ficou 13 anos no primeiro lugar.
Outro filme da franquia de heróis, "Vingadores: Guerra Infinita" (2018) está em quinto lugar do ranking mundial, com faturamento de mais de US$ 2 bilhões, só superado por "Star Wars: o Despertar da Força" (2015) que acumulou alguns milhares a mais.