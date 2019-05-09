'Vingadores afundaram meu Titanic', brinca o diretor James Cameron

Poster de Vingadores: Ultimato Crédito: Disney/Divulgação

Marvel conseguiu derrubar o longa "Titanic" do segundo lugar no ranking entre os filmes mais vistos da história. O diretor do filme de 1997 não perdeu a piada e aproveitou para elogiar os produtores de "Os Vingadores: Ultimato" pelo feito. conseguiu derrubar o longado segundo lugar no ranking entre os filmes mais vistos da história. O diretor do filme de 1997 não perdeu a piada e aproveitou para elogiar os produtores de "Os Vingadores: Ultimato" pelo feito.

Com a imagem do logotipo dos Vingadores afundando o Titanic, Cameron escreveu no Twitter: "Para Kevin e todos da Marvel: Um iceberg afundou o Titanic real, mas foi preciso surgir os Vingadores para afunda o meu 'Titanic'", brincou o diretor.

"Todos aqui da Lightstorm Entertainment [produtora de Cameron] parabenizam esse feito impressionante. Vocês mostraram que a indústria do cinema está viva e passa bem!"

Até esta terça-feira (7), "O Ultimato" faturou mais de US$ 2,2 bilhões (mais de R$ 8,7 bilhões) e ultrapassou a marca dos US$ 2,1 bilhões (R$ 8,3 bilhões) de "Titanic".

"Avatar" (2009) que passou dos US$ 2,7 bilhões em todo o mundo (R$ 10,7 bilhões). Também dirigido por O primeiro lugar é de(2009) que passou dos US$ 2,7 bilhões em todo o mundo (R$ 10,7 bilhões). Também dirigido por James Cameron , "Avatar" tirou o primeiro lugar de Titanic no ano seguinte ao seu lançamento. "Titanic" ficou 13 anos no primeiro lugar.