FESTA

VillaMix Festival chega ao ES em abril; confira as atrações

Festival com o maior palco do mundo já está com ingressos à venda
Redação de A Gazeta

29 jan 2018 às 19:48

Publicado em 29 de Janeiro de 2018 às 19:48

Simone e Simaria estão entre as atrações do festival Crédito: Marília Cabral/TV Globo
O VillaMix Festival já tem data confirmada para chegar ao Espírito Santo e levar o que há de melhor na música brasileira para a capital capixaba. O evento que acontecerá no dia 14 de abril iniciou, nesta semana, a venda dos ingressos pelo site da TicMix.
A edição capixaba do VillaMix vai contar com o super time de estrelas: Jorge & Mateus, Alok, Matheus & Kauan, Simone & Simaria, Jonas Esticado, Aviões, Cleber & Cauan e Luan Santana.
Vale lembrar que o festival, que entrou para o Guiness World Records pela primeira vez em 2015, trouxe mais um marco em 2017 na edição de Goiânia, comprovando sua notoriedade e superando todas as expectativas. O palco foi eleito como o Maior do Mundo, superando a própria marca, a estrutura atingiu 69,37 metros de altura  equivalente a um edifício de 23 andares , contra os 52,30 metros da edição anterior.
Serviço:
VillaMix Festival Vitória
Quando: 14 de abril
Onde: Pavilhão de Carapina - Av. Marginal, 5196, Jardim Carapina, Serra 
Atrações: Jorge & Mateus, Alok, Matheus & Kauan, Simone & Simaria, Jonas Esticado, Aviões, Cleber & Cauan e Luan Santana
Ingressos: R$ 50 (pista/1º lote/meia); R$ 100 (pista/1º lote/inteira); R$ 100 (área vip/1º lote/meia); R$ 200 (área vip/1º lote/inteira); R$ 245 (open bar); R$ 350 (Brahma Golden Extra Vip)
Ponto de venda: www.ticmix.com.br
Informações: www.villamixfestival.com.br
 

