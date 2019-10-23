Vila Velha sedia festa cafona de graça com Rei da Cacimbinha

Entre os dias 24 e 27 de outubro, o estacionamento externo do Boulevard Shopping, em Vila Velha, será o point para os bregas de plantão - mas no melhor sentido da palavra. É que o local sediará Brega Mix, festa cafona que vai reunir de DJs até o cantor Jhon Falcão, o Rei da Cacimbinha. Para quem não lembra, ele é o artista que viralizou com "Muriçoca", que atualmente já ultrapassou a marca dos 893 mil plays no Spotify. Ele sobe ao palco da atração nesta sexta (25) às 22h30.
Em entrevista à A GAZETA, ele promete mais que só hits engraçados para o evento. O artista, que já se apresentou no Espírito Santo em outras oportunidades, também trará seus últimos trabalhos, dentre os quais destaca a canção "Motoquinha" (2018) - que tem mais de 196 mil visualizações nas plataformas digitais - e "Pisadinha", que viralizou nas redes sociais com o Desafio da Pisadinha e gerou diversos memes.
Apesar de remeter à icônica Festa do Cafona - tradicional evento de Colatina, Norte do Espírito Santo - o Brega Mix não tem nada a ver com o evento colatinense (a não ser pela temática). A proposta é que a festividade canela-verde seja uma versão com temática brega, cheia de cores, com muitas atrações musicais e gastronômicas.
"Vai ser um show bem eclético. Na verdade é um show 'melody comedy'. O pessoal só vai entender se for lá mesmo (risos)", brinca. O Rei da Cacimbinha explica que a apresentação é totalmente interativa com o público e que os fãs é que dominam o roteiro de todo o espetáculo. "90% é interação do público. Mas não deixo de colocar os hits e músicas de sucesso no repertório", conclui, informando ainda que canções do seu EP lançado em agosto estarão no repertório.
"Acho que o meu sucesso veio porque falo a língua do povo... Do sofredor, do batalhador. Mostro para as pessoas que há esperança. Eu era um cara que ganhava R$ 600 por mês, sonhei e acabei virando inspiração. Quem me levou para todos esses lugares foi o povo humilde"
Segundo o artista, a energia do público também contagia e acaba influenciando muito em vários aspectos da apresentação. "A expectativa está imensa. Faz muito tempo que não toco no Estado, já toquei algumas vezes, e estou muito feliz de voltar. E ainda mais voltar em um evento que está superbem cotado. Vamos levar um show bem especial para o pessoal", promete.
PROGRAMAÇÃO
- QUINTA-FEIRA (24)
- 18h - DJ Leandro
- 20h - Gerson Leno
- SEXTA-FEIRA (25)
- 18h - DJ Guga
- 20h - Banda Cheiro de Dengo
- 22h30 - Rei da Cacimbinha
- SÁBADO (26)
- 18h - DJ Leandro
- 20h - Banda Full Time
- 22h30 - Cantor Ovelha
- DOMINGO (27)
- 18h - DJ Leandro
- 20h - Manos Crazy
BREGA MIX NO BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA
- Onde: Estacionamento Externo - Portaria A (Boulevard Shopping - Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha)
- Quando: entre 24 e 27 de outubro de 2019 (de quinta a domingo), a partir das 18h todos os dias
- Entrada franca
- Informações: (27) 2233-5000