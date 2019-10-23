Vila Velha sedia festa cafona de graça com Rei da Cacimbinha

Em entrevista à A GAZETA, ele promete mais que só hits engraçados para o evento. O artista, que já se apresentou no Espírito Santo em outras oportunidades, também trará seus últimos trabalhos, dentre os quais destaca a canção "Motoquinha" (2018) - que tem mais de 196 mil visualizações nas plataformas digitais - e "Pisadinha", que viralizou nas redes sociais com o Desafio da Pisadinha e gerou diversos memes.

"Acho que o meu sucesso veio porque falo a língua do povo... Do sofredor, do batalhador. Mostro para as pessoas que há esperança. Eu era um cara que ganhava R$ 600 por mês, sonhei e acabei virando inspiração. Quem me levou para todos esses lugares foi o povo humilde"

Segundo o artista, a energia do público também contagia e acaba influenciando muito em vários aspectos da apresentação. "A expectativa está imensa. Faz muito tempo que não toco no Estado, já toquei algumas vezes, e estou muito feliz de voltar. E ainda mais voltar em um evento que está superbem cotado. Vamos levar um show bem especial para o pessoal", promete.