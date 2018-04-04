Vila Velha dominada pelo ritmo da Ragatanga

Grupo Rouge Crédito: Gustavo Arrais/Divulgação

O grupo Rouge está de volta à cena nacional, e o Espírito Santo está na rota de ser possuído pelo consagrado ritmo da "Ragatanga" - maior sucesso que a girl band produziu até hoje. Depois de um hiato de 12 anos, as cinco meninas, descobertas em 2002 no reality musical "Popstars", comemoram o retorno com uma turnê repaginada, que inclui uma coreografia moderna, um pouco diferente da última vista em 2006, quando a banda se despedia dos holofotes. A apresentação no Estado acontece neste sábado (7), na Área de Eventos do Shopping Vila Velha, a partir das 22h30. Lá, "Rouge 15 anos", como está sendo chamado o show, terá Aline Wirley, Fantine Tho, Li Martins, Lu Andrade e Karin Hills embaladas pelas músicas que vão de "Brilha la Luna" até a recente "Bailando.

Assista: Em entrevista ao Gazeta Online , Aline detalha que tudo está de cara nova, e que a banda comemora um novo momento, mais moderno e atual. "Tudo está com uma nova cara, com uma nova mixagem e arranjos. Deixamos o som mais atual e moderno. As coreografias também estão diferentes", diz. No clipe de "Bailando", com o qual, inclusive, participaram do "Domingão do Faustão", já dá para perceber essa mudança.

Na ocasião, elas também comemoraram os primeiros passos na Globo, já que, até aquele momento, nunca haviam aparecido ou feito quaisquer participações na emissora.

As integrantes defendem a fidelidade dos fãs do grupo e atribuem a eles o sucesso das músicas até hoje. Lu está amando as repercussões nas redes socias e se diz encantada com os comentários do público. "Nós adoramos! Temos muitos fãs maravilhosos. É sempre bom escutar a opinião de quem nos prestigia", reconhece.

As expectativas não poderiam ser melhores Fantine, sobre o show de Vila Velha

Karin, que nesse meio tempo se aventurou na profissão de atriz, diz que sentia essa energia vindo do dos novos colegas. "Eu senti muito isso com o pessoal da novela, eram crianças de outra geração e lá eu via as mães deles mostrando nossa música, contando sobre nós. É muito gostoso conquistar novos corações e isso tem partido de todos os lados, de todos os públicos", pondera.

Grupo Rouge Crédito: Gustavo Arrais/Divulgação

A turnê, que segue Brasil afora, não foi pensada à toa: se o retorno do público não tivesse sido positivo, elas não teriam ido em frente com o projeto, como conta Aline. "É por esse retorno ser tão positivo que decidimos seguir com a turnê, fazer novas músicas, trabalhos... Tudo tem sido bom, claro que é impossível agradar a todos, mas de uma forma geral só recebemos coisas boas de feedback", diz.

Questionadas sobre novidades ainda para este ano, Li responde deixando um gostinho de "quero mais": "Temos muita coisa programada, mas não podemos revelar ainda (risos). Temos muita novidade ainda para 2018. Mas vão ter que nos acompanhar", afirma.

PÚBLICO GAY É "SUPERFIEL"

Falando em fidelidade e em se tratando de Rouge, Li é firme em dizer que o público LGBT que acompanha o grupo nunca o abandonou e sempre se preocupou em acompanhar as novidades. "O público LGBT é superfiel. Sempre foram e são maravilhosos", diz. "Eles curtem do começo ao fim (risos). Difícil destacar apenas uma qualidade. Eles se entregam de uma maneira tão intensa... É demais!", destaca, às gargalhadas.

PRIMEIRA VEZ NO ESPÍRITO SANTO

"As expectativas não poderiam ser melhores", dispara Fantine, quando questionada quanto à ansiedade de se apresentar no Estado. Isso porque é a primeira vez que o Rouge estará por aqui desde a criação do grupo e elas ainda não tiveram nenhuma experiência com o público capixaba.

As cinco se dizem muito animadas e estão querendo "pocar" na noite deste sábado (7). "Estamos (todas) muito animadas. Será nossa primeira vez aí e queremos que tudo seja o mais lindo possível", conta, entusiasmada.

O QUE CADA UMA FEZ NESSE MEIO TEMPO?

Doze anos não são doze dias, nós sabemos disso. Daí surge o questionamento: o que elas fizeram, com o que trabalharam nesse tempo? Cada uma trilhou um caminho diferente e distante - em alguns casos, literalmente falando. Fantine, pode exemplo, vive na Holanda com a família e em entrevistas anteriores chegou a dizer que o anonimato foi o mais importante, principalmente, quando foi mãe. Assim como ela, todas tiveram filhos.

Grupo Rouge Crédito: Gustavo Arrais/Divulgação

Aline deu à luz Antônio, hoje com quase três anos, fruto do casamento com o ator Igor Rickli. Li esteve na edição de 2016 de um reality show e teve Antonella no ano passado. Ela tem um relacionamento com o modelo JP Mantovani.

Karin decidiu seguir a vida artística. Ela se tornou atriz, fez musical no teatro, chegou a protagonizar grandes títulos, como "Mudança de Hábito", e esteve em três produções da Globo: "Aquele Beijo", "Pé na Cova" e "Sexo e as Negas".

Luciana, a Lu, foi a que teve a história mais controversa. Ela deixou o grupo em 2004, sem muitas explicações, dois anos antes de as outras quatro integrantes encerrarem a banda.

Rouge 15 anos

Quando: hoje, às 22h30 (abertura dos portões às 21h30).





Onde: Área de Eventos Shopping Vila Velha. Rua Juscelino Kubitscheck, 323-451, Divino Espírito Santo, Vila Velha.





Ingressos: pista  R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia); área vip  R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia); front stage (open bar)  R$ 300 (inteira) e R$ 150 (meia). À venda nas lojas Metal Nobre Acessórios e Soft Modas.





Informações: (27) 3533-2221.



