Vila Velha comemora 145 anos da imigração italiana com 3 dias de festa

Grupo italiano Di Ballo Nova Trento, de Aracruz Crédito: Escolástica De Marchi/Divulgação

Desculpe o despropósito, mas atire o primeiro pedaço de pizza (!?) quem nunca pensa em massas, comilança e gritaria à mesa (no bom sentido, é claro) quando vem à cabeça a influência da cultura dos italianos no Brasil.

Lógico que os 145 anos da imigração italiana em terras tupiniquins é muito mais que isso. O ciclo começou no final do século 19, mas se intensificou nos anos seguintes. Impulsionados pela forte crise econômica na Europa entre as décadas de 1920 e 1930, os imigrantes vieram para o Brasil em busca de uma vida melhor. Muitos chegaram para trabalhar nas lavouras de café.

O negócio, afinal, era vantajoso para os dois países. Por um lado, o Brasil precisava de mão de obra agrícola no período pós-abolição. Em um contraponto, a Itália queria reestruturar suas famílias financeiramente depois da recessão. Calcula-se que quase 30 milhões de descendentes de italianos vivem hoje no Brasil, influenciando a nossa cozinha, comércio, costumes e vocabulário.

Histórias à parte, no Espírito Santo (onde eles se fixaram na Região Serrana, especialmente em Santa Teresa, Santa Leopoldina, Domingos Martins e Venda Nova do Imigrante) também há espaço para comemorar o aniversário da vinda dos nossos fratellos.

Em Vila Velha, por exemplo, acontece de sexta (1) a domingo (3) o Tutti Buona Gente, festival que leva música, cultura e culinária italiana ao Parque da Prainha, com programação totalmente gratuita.

DELÍCIA

Sem dúvidas, a grande atração é o Tombo da Polenta. O tradicional ritual da Festa da Polenta de Venda Nova do Imigrante, em que um caldeirão despeja a iguaria cremosa sobre uma chapa (ou em outra panela), onde ganha vários formatos e ingredientes, será realizado pela primeira vez em Vila Velha.

O tombo acontece no domingo (3), a partir das 18h. A comida, que será servida com um molho à bolonhesa, será dividida em 500 porções e distribuída na hora. Além da delícia das nonas, o Tutti Buona Gente também contará com barraquinhas de várias comidas típicas italianas.

Cantor ítalo-capixaba Leandro Bellumat Crédito: Thiago Sarnaglia/Divulgação

Claro que a festa não ficará restrita à comilança. Haverá apresentações dos grupos Leandro Bellumat e Orquestra, Toni Boni e Di Ballo Granello Giallo, de Venda Nova do Imigrante, Di Ballo Nova Trento, de Aracruz, e Gioco Di Mora, de Alfredo Chaves. Os DJs Robinho Thomaz e Alex Debossan também já confirmaram presenças nas pickups.

TUTTI BUONA GENTE

QUANDO: de sexta (1) a domingo (3)



de sexta (1) a domingo (3) ONDE: Parque da Prainha, em Vila Velha



Parque da Prainha, em Vila Velha HORÁRIOS: Sexta-feira (1) e sábado (2), a partir das 18h. Domingo (3), a partir das 16h



Sexta-feira (1) e sábado (2), a partir das 18h. Domingo (3), a partir das 16h ATRAÇÕES: shows de música italiana, danças típicas, tombo da polenta, barracas e Food Trucks com comidas e bebidas típicas



shows de música italiana, danças típicas, tombo da polenta, barracas e Food Trucks com comidas e bebidas típicas QUANTO: Entrada franca



Entrada franca INFORMAÇÕES: 3149-7346 e 99992-0784

PROGRAMAÇÃO

SEXTA (1)

18h30 - DJS ROBINHO THOMAZ E ALEX DEBOSSAN

- DJS ROBINHO THOMAZ E ALEX DEBOSSAN 19h30 - CORAL DA ACELORMITTAL

- CORAL DA ACELORMITTAL 21h  LEANDRO BELLUMAT E ORQUESTRA



SÁBADO (2)



19h - GRUPO DI BALLO GRANELLO GIALLO, DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

- GRUPO DI BALLO GRANELLO GIALLO, DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 20h  SHOW COM A BANDA TONI BONI

