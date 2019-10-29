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Comida e música

Vila Velha comemora 145 anos da imigração italiana com 3 dias de festa

A festa 'Tutti Buona Gente' começa nesta sexta-feira e terá até tombo da polenta no Parque da Prainha

Publicado em 29 de Outubro de 2019 às 16:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2019 às 16:59
Grupo italiano Di Ballo Nova Trento, de Aracruz Crédito: Escolástica De Marchi/Divulgação
Desculpe o despropósito, mas atire o primeiro pedaço de pizza (!?) quem nunca pensa em massas, comilança e gritaria à mesa (no bom sentido, é claro) quando vem à cabeça a influência da cultura dos italianos no Brasil.
Lógico que os 145 anos da imigração italiana em terras tupiniquins é muito mais que isso. O ciclo começou no final do século 19, mas se intensificou nos anos seguintes. Impulsionados pela forte crise econômica na Europa entre as décadas de 1920 e 1930, os imigrantes vieram para o Brasil em busca de uma vida melhor. Muitos chegaram para trabalhar nas lavouras de café.
O negócio, afinal, era vantajoso para os dois países. Por um lado, o Brasil precisava de mão de obra agrícola no período pós-abolição. Em um contraponto, a Itália queria reestruturar suas famílias financeiramente depois da recessão. Calcula-se que quase 30 milhões de descendentes de italianos vivem hoje no Brasil, influenciando a nossa cozinha, comércio, costumes e vocabulário.
Histórias à parte, no Espírito Santo (onde eles se fixaram na Região Serrana, especialmente em Santa Teresa, Santa Leopoldina, Domingos Martins e Venda Nova do Imigrante) também há espaço para comemorar o aniversário da vinda dos nossos fratellos.
Em Vila Velha, por exemplo, acontece de sexta (1) a domingo (3) o Tutti Buona Gente, festival que leva música, cultura e culinária italiana ao Parque da Prainha, com programação totalmente gratuita.

DELÍCIA

Sem dúvidas, a grande atração é o Tombo da Polenta. O tradicional ritual da Festa da Polenta de Venda Nova do Imigrante, em que um caldeirão despeja a iguaria cremosa sobre uma chapa (ou em outra panela), onde ganha vários formatos e ingredientes, será realizado pela primeira vez em Vila Velha.
O tombo acontece no domingo (3), a partir das 18h. A comida, que será servida com um molho à bolonhesa, será dividida em 500 porções e distribuída na hora. Além da delícia das nonas, o Tutti Buona Gente também contará com barraquinhas de várias comidas típicas italianas.
Cantor ítalo-capixaba Leandro Bellumat Crédito: Thiago Sarnaglia/Divulgação
Claro que a festa não ficará restrita à comilança. Haverá apresentações dos grupos Leandro Bellumat e Orquestra, Toni Boni e Di Ballo Granello Giallo, de Venda Nova do Imigrante, Di Ballo Nova Trento, de Aracruz, e Gioco Di Mora, de Alfredo Chaves. Os DJs Robinho Thomaz e Alex Debossan também já confirmaram presenças nas pickups.

TUTTI BUONA GENTE

  • QUANDO: de sexta (1) a domingo (3)
  • ONDE: Parque da Prainha, em Vila Velha
  • HORÁRIOS: Sexta-feira (1) e sábado (2), a partir das 18h. Domingo (3), a partir das 16h
  • ATRAÇÕES: shows de música italiana, danças típicas, tombo da polenta, barracas e Food Trucks com comidas e bebidas típicas
  • QUANTO: Entrada franca
  • INFORMAÇÕES: 3149-7346 e 99992-0784

PROGRAMAÇÃO

  • SEXTA (1)
  • 18h30 - DJS ROBINHO THOMAZ E ALEX DEBOSSAN
  • 19h30 - CORAL DA ACELORMITTAL
  • 21h  LEANDRO BELLUMAT E ORQUESTRA
  • SÁBADO (2)
  • 19h - GRUPO DI BALLO GRANELLO GIALLO, DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
  • 20h  SHOW COM A BANDA TONI BONI
  • DOMINGO (3)
  • 16h30 - DJS ROBINHO THOMAZ E ALEX DEBOSSAN
  • 18h - TOMBO DA POLENTA, COM PARTICIPAÇÃO DO GIOCO DI MORA, DE ALFREDO CHAVES
  • 19h - GRUPO DI BALLO NOVA TRENTO, DE ARACRUZ
  • 20h - SHOW COM A BANDA GIOCO DI MORA, DE ALFREDO CHAVES 

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