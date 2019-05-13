Home
>
Cultura
>
Vila Velha: Cai a lei que impõe restrições às manifestações artísticas

Vila Velha: Cai a lei que impõe restrições às manifestações artísticas

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo afirmou, em decreto publicado em março, que "somente à União cabe exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas"