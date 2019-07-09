TEATRO

VIII Festival de Artes Cênicas de Cachoeiro terá 28 espetáculos

Prefeitura divulgou a lista dos selecionados que vão se apresentar entre os dias 26 de julho e 4 de agosto, em diversos espaços da cidade

Publicado em 9 de julho de 2019 às 12:32 - Atualizado há 6 anos

Teatro Municipal Rubem Braga será um dos espaços a receber apresentações Crédito: Reprodução

O VIII Festival de Artes Cênicas de Cachoeiro de Itapemirim (Facci) já está com os espetáculos selecionados. Ao todo, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro selecionou 28 peças de todo o país para serem apresentadas, de 26 de julho a 4 de agosto, no Teatro Municipal Rubem Braga, em praças públicas e em outros locais alternativos da cidade.

Os espetáculos incluem apresentações teatrais, de dança, intervenção de bonecos híbridos e teatro lambe-lambe. Dentre os 28 selecionados, dez são do Espírito Santo (cinco deles de Cachoeiro), sete de São Paulo, três do Paraná, três de Santa Catarina, duas do Rio de Janeiro, duas de Minas Gerais e uma da Paraíba.

A seleção foi realizada a partir de 64 trabalhos inscritos. Além dos espetáculos, a Semcult promoverá quatro interlocuções – encontros entre grupos e artistas para a troca de experiências. Também haverá espaço para conversas entre artista e público após cada espetáculo.

"Estamos muito felizes com esta quantidade de espetáculos inscritos. A diversidade de propostas vai transformar o nosso festival em uma grande festa das artes cênicas. Será o maior que Cachoeiro já teve. Teremos apresentações para todos os gostos, e é uma honra oferecer à comunidade cachoeirense todas essas apresentações” declara o subsecretário de Cultura do município, Lucimar Costa.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

26/07 (sexta-feira)

Emeb São Vicente

15h - Lechuga Circus (teatro de rua), de Cia Tramp de Palhaços (SP)

Teatro Municipal Rubem Braga

19h30 - A Culpa, de Luiz Carlos Cardoso (Cachoeiro, ES)

27/07 (sábado)

Praça Jerônimo Monteiro

9h - Parayba Rio Mulher (teatro de rua), de Parayba Rio Mulher (PB)

10h - Pássaros em chamas (dança de rua), de Coletivo de Arte Trupe das Pulgas (PR)

11h - O cravo e a rosa (teatro de rua), de Grupo Paiol (PR)

Centro Cultural Nelson Sylvan

18h - Terror e Miséria (espetáculo teatral - Mostra Paralela), de Coletivo Epicentro

Teatro Municipal Rubem Braga

19h30 – N (espetáculo teatral), de Cia Art-Móvel (SP)

Sala Levino Fanzeres

14h - Reunião da Federação Capixaba de Teatro (FECATE)

28/07 (domingo)

Praça de Fátima

9h - A refeição (teatro de rua), de Cia Tramp de Palhaços (SP)

10h – Criança (intervenção póetica - Mostra Paralela), de Projeto Jovens Atores de Vargem Alta (ES)

10h20 – Encantando (teatro de Rua - Mostra Paralela), de Asteca (Cachoeiro, ES)

10h45 - A saga amorosa dos amantes Píramo e Tisbe (teatro de rua), de Grupo Gota Pó e Poeira (ES)

11h30 – Números (teatro de rua), de Cia Os Palhaços de Rua (PR)

Teatro Municipal Rubem Braga

19h30 - A lenda do reino partido (espetáculo teatral), de Folgazões Companhia de Artes Cênicas (ES)

Sala Levino Fanzeres

14h - Encontro dos fazedores do Teatro de Rua

29/07 (segunda-feira)

Teatro Municipal Rubem Braga

19h30 – Vírgula (espetáculo de dança), de Portal Produtora Cultural (ES)

30/07 (terça-feira)

Teatro Municipal Rubem Braga

19h30 - Palavras cruzadas (espetáculo teatral), de Cia Nós de Teatro (Cachoeiro, ES)

31/07 (quarta-feira)

Teatro Municipal Rubem Braga

10h - O menino e os sortilégios (espetáculo infantil), de Pequeno Teatro do Mundo – SP

19h30 - Gente que Dança (espetáculo de dança inclusiva - Mostra Paralela), Núcleo Cachoeirense de Dança (Cachoeiro, ES)

01/08 (quinta-feira)

Escola Wilson Rezende (Burarama)

10h - Dois ao cubo (espetáculo de dança infantil), de Karma Cia de Teatro (SC)

Teatro Municipal Rubem Braga

15h - Sítio do Pica Pau Amarelo (espetáculo infantil), de Personalidades Cia Teatral (Cachoeiro, ES)

Sala Levino Fanzeres

19h30 – Cidade Fria (espetáculo teatral bilingue - Mostra Paralela), de Cia Encena (Cachoeiro, ES)

02/08 (sexta-feira)

Teatro Municipal Rubem Braga

10h - A mala que sai (espetáculo teatral infantil), de Sintonia Dominó (RJ)

19h30 - O rei da feira (espetáculo de dança), de Grupo Teatral As Lucianas (RJ)

03/08 (sábado)

Praça Jerônimo Monteiro

9h30 (bonecos híbridos) - Seu Gegê e Dona Zita , de Cia Lua Pra Rua / Adriana Martins e Tatiane Andrade (MG), NAIFS , de Daiane Baumgartner (SP), e Tributo (Mostra Paralela), de Grupo ELA / Lucimar Costa (Cachoeiro, ES)

10h30 a 11h30 (lambe lambe) - Saudade, de Cia Plastick Onírica / Pedro Cobra (SP), O tesouro / A ilha, de Cia Artística Avenida Lamparina / Thiago Barba / Suzi Daiane (SC), Como água pro sertão, de Cia Lua Pra Rua / Tatiane Andrade (MG), Cartas para você, de L.A.R. Diversões Com Histórias / Beto Rodrigues (Cachoeiro), Preserve a natureza, de Mariana Barbosa (Cachoeiro), Despertar: Preste atenção, de Lambeirinhos do Alto / Stéphany Coimbra (ES), Despertar: Anne Frank, de Lambeirinhos do Alto / Maria Luíza Pim (ES), Vincent, de Daiane Baumgartner (SP), O Polvo e o Plástico (Mostra Paralela), de Projeto Histórias Contadas e Encaixadas / Claudinha Ferreira (Cachoeiro, ES), A Orca e a Sua Amiga Foca (Mostra Paralela), de Projeto Histórias Contadas e Encaixadas / Ivanélia Lins (Cachoeiro) e O que a Tartaruga Engoliu (Mostra Paralela), de Projeto Histórias Contadas e Encaixadas / Adriana Pinheiro (Cachoeiro)

Espaço Viva

18h30 - Viva Ser Tão (espetáculo de dança – Mostra Paralela), de Coletivo Viva / Asteca (Cachoeiro, ES)

Sala Levino Fanzeres

14h - Encontro dos fazedores do Teatro Lambe Lambe

04/08 (domingo)

Praça de Fátima

9h30 (bonecos híbridos) - Seu Gegê e Dona Zita , de Cia Lua Pra Rua / Adriana Martins e Tatiane Andrade (MG), NAIFS , de Daiane Baumgartner (SP), e Tributo (Mostra Paralela), de Grupo ELA / Lucimar Costa (Cachoeiro, ES)

10h30 a 11h30 (lambe lambe) - Saudade, de Cia Plastick Onírica / Pedro Cobra (SP), O tesouro / A ilha, de Cia Artística Avenida Lamparina / Thiago Barba / Suzi Daiane (SC), Como água pro sertão, de Cia Lua Pra Rua / Tatiane Andrade (MG), Cartas para você, de L.A.R. Diversões Com Histórias / Beto Rodrigues (Cachoeiro), Preserve a natureza, de Mariana Barbosa (Cachoeiro), Despertar: Preste atenção, de Lambeirinhos do Alto / Stéphany Coimbra (ES), Despertar: Anne Frank, de Lambeirinhos do Alto / Maria Luíza Pim (ES), Vincent, de Daiane Baumgartner (SP), O Polvo e o Plástico (Mostra Paralela), de Projeto Histórias Contadas e Encaixadas / Claudinha Ferreira (Cachoeiro, ES), A Orca e a Sua Amiga Foca (Mostra Paralela), de Projeto Histórias Contadas e Encaixadas / Ivanélia Lins (Cachoeiro) e O que a Tartaruga Engoliu (Mostra Paralela), de Projeto Histórias Contadas e Encaixadas / Adriana Pinheiro (Cachoeiro)

