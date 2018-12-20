Vídeo: Rebocadores levam Papai Noel em passeio pela baía de Vitória

19/12/2018 - Rebocadores levaram Papai Noel para passeio pela baía de Vitória Crédito: Instagram/@porto_es

Papai Noel chegou com toda pompa ao Espírito Santo na noite desta quarta-feira (19). Acompanhado de quatro rebocadores, o "bom velhinho" fez um passeio pela baía de Vitória, saindo do Porto de Tubarão, às 19h30. Confira o vídeo do momento.

As embarcações iluminadas, equipadas com cerca de 900 metros de LED, totalizando 54 mil lâmpadas, passaram por quatro pontos mais próximos da margem para animar o dezembro dos capixabas. Os locais foram próximo da Terceira Ponte, do Shopping Vitória, da Praça do Papa e da Curva do Saldanha.

De acordo com a assessoria da Vale, em cada um dos pontos, os barcos fizeram paradas de cinco a 10 minutos. "A previsão de chegada na Curva do Saldanha é umas 20h15 e, no Museu da Vale, às 20h40", diz a assessoria.

O Papai Noel desembarcou no Museu Vale com presentes para crianças atendidas por instituições sociais. Os pequenos tiveram cartinhas com seus pedidos de Natal adotadas pelo grupo de Voluntários Vale e participarão de atividades recreativas enquanto esperam a chegada das embarcações.

TREM

E o Papai Noel não vai descansar. Na quinta-feira (20), o Papai Noel estará a bordo do Vagão Cultural do trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas, que conta ainda com uma programação especial e iluminação especial. Na data, ele estará no trajeto Cariacica-Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Na sexta-feira (21), ele faz o destino contrário num veículo totalmente iluminado. Os 17 vagões do trem de passageiros estão iluminados com cerca de 6 mil metros de lâmpadas de LED, que se acendem por meio de sensores ao anoitecer. Confira o vídeo.

Quem quiser guardar uma lembrança do momento especial receberá uma foto impressa ao lado do personagem principal do Natal. Também serão realizadas intervenções teatrais ao longo do trajeto.

Passagens

Quem quiser viajar no trem com o Papai Noel pode adquirir os bilhetes na Estrela Loteria, na Reta da Penha, em Vitória, de segunda a sábado, das 9h às 19h; na Estação Pedro Nolasco, em Cariacica, na Estação de Belo Horizonte e pela internet.