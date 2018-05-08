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MÚSICA

Vídeo de Donald Glover critica violência contra população negra nos EUA

This is America critica o porte de armas e à violência policial

Publicado em 07 de Maio de 2018 às 22:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2018 às 22:16
Donald Glover como Childish Gambino, no clipe de This is America Crédito: Reprodução/Youtube
Donald Glover está de volta. O ator, roteirista e criador da série Atlanta lançou no último sábado, 5, o clipe de This is America, primeiro single de seu projeto musical Childish Gambino. O vídeo, que mescla ironia e violência, faz duras críticas às tensões raciais nos Estados Unidos.
Dirigido por Hiro Murai, que já colaborou com Glover em outras oportunidades, incluindo alguns episódios de Atlanta, o vídeo mostra Childish Gambino sem camisa em um grande galpão. Ele dança, sorri, brinca e faz disparos à queima-roupa. As vítimas que aparecem na tela são sempre negras.
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This is America critica o porte de armas e à violência policial. Episódios recentes da história dos Estados Unidos são recordadas, incluindo o caso do massacre de nove membros de uma igreja da comunidade negra de Chatleston, em 2015.
As redes sociais ficaram em ebulição com o lançamento. Usuários, inclusive, tentaram decifrar as referências explícitas e implícitas no clipe de This is America, single que deve compor o novo disco de Childish Gambino, ainda sem data de lançamento definida.

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