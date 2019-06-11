Home
>
Cultura
>
Vídeo de Dobby? Fãs veem elfo de Harry Potter em gravação na web

Vídeo de Dobby? Fãs veem elfo de Harry Potter em gravação na web

Vídeo mostra suposta criatura andando ao lado de um carro; figura foi comparada à da criatura Dobby, um elfo doméstico da saga Harry Potter