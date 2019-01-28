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60 anos da bossa nova

Vídeo: Camerata do Sesi faz concerto em homenagem a Tom Jobim no Rio

Apresentação de "Sobre Tom Jobim e os 60 anos de Bossa Nova" aconteceu na Sala Cecília Meirelles com a voz de Danilo Caymmi
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

28 jan 2019 às 13:37

Publicado em 28 de Janeiro de 2019 às 13:37

Em 2018, completou 60 anos desde que João Gilberto entrou na gravadora Odeon, no Rio de Janeiro, e mudou a cena musical brasileira. A data não passou em branco e, na Sala Cecília Meirelles, na Cidade Maravilhosa, uma apresentação especial com Danilo Caymmi, filho de Dorival, contou com a Camerata do Sesi, de Vitória, no Espírito Santo, para brindar a festividade e ainda homenagear Tom Jobim - nome que também é referência no cenário artístico nacional.
A orquestra capixaba foi regida pelo maestro Leonardo David, o mesmo que fez sucesso no Estado com o projeto Rockestra - mesclando estudos clássicos com o rock -, que atraiu um público jovem e diferenciado para as salas do Teatro do Sesi, na Capital, que é a casa fixa de apresentação da Camerata no Espírito Santo.
> "Rockestra" une música erudita e rock em concerto
“Sobre Tom Jobim e os 60 anos de Bossa Nova”, nome dado ao concerto, aconteceu em novembro do ano passado, mas só na última sexta-feira (25) é que o concerto foi disponibilizado nas plataformas digitais, conforme publicou em primeira mão a Coluna Zig Zag, de A GAZETA, na edição desta segunda-feira (28).
> ES homenageia Tom Jobim e bossa nova
O repertório do show passeio por clássicos que vão de "Ela é Carioca" e "Água de Beber" até "Bonita e Por Causa de Você", passando pelas eternas "Praias Desertas" e "Eu Sei Que Vou te Amar". Confira:
10 ANOS DA CAMERATA
A Orquestra Camerata Sesi chegou ao seu 10º ano de atuação, também no ano passado, com muito a comemorar. Criada em 2008, com residência fixa no Espaço Cultural Rui Lima do Nascimento - Teatro do Sesi Jardim da Penha -, em Vitória, e tendo à frente como regente e diretor artístico o maestro Leonardo David, a jovem orquestra capixaba se notabiliza tanto pela execução de obras clássicas da música de concerto quanto pela ousadia e inovação em promover fusões com gêneros da música popular, como rock, forró, tango, MPB e até rap, além de apresentações voltadas para o público infantil.

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