Vídeo: Camerata do Sesi faz concerto em homenagem a Tom Jobim no Rio

Em 2018, completou 60 anos desde que João Gilberto entrou na gravadora Odeon, no Rio de Janeiro, e mudou a cena musical brasileira. A data não passou em branco e, na Sala Cecília Meirelles, na Cidade Maravilhosa, uma apresentação especial com Danilo Caymmi, filho de Dorival, contou com a, de Vitória, no Espírito Santo, para brindar a festividade e ainda homenagear- nome que também é referência no cenário artístico nacional.

A orquestra capixaba foi regida pelo maestro Leonardo David, o mesmo que fez sucesso no Estado com o projeto- mesclando estudos clássicos com o rock -, que atraiu um público jovem e diferenciado para as salas do Teatro do Sesi, na Capital, que é a casa fixa de apresentação da Camerata no Espírito Santo.

“Sobre Tom Jobim e os 60 anos de Bossa Nova”, nome dado ao concerto, aconteceu em novembro do ano passado, mas só na última sexta-feira (25) é que o concerto foi disponibilizado nas plataformas digitais, conforme publicou em primeira mão a, na edição desta segunda-feira (28).

O repertório do show passeio por clássicos que vão de "Ela é Carioca" e "Água de Beber" até "Bonita e Por Causa de Você", passando pelas eternas "Praias Desertas" e "Eu Sei Que Vou te Amar". Confira:

A Orquestra Camerata Sesi chegou ao seu 10º ano de atuação, também no ano passado, com muito a comemorar. Criada em 2008, com residência fixa no Espaço Cultural Rui Lima do Nascimento - Teatro do Sesi Jardim da Penha -, em Vitória, e tendo à frente como regente e diretor artístico o maestro Leonardo David, a jovem orquestra capixaba se notabiliza tanto pela execução de obras clássicas da música de concerto quanto pela ousadia e inovação em promover fusões com gêneros da música popular, como rock, forró, tango, MPB e até rap, além de apresentações voltadas para o público infantil.