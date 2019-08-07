'Vermelho Sol' retrata os horrores da ditadura argentina

Cena do filme "Vermelho Sol" Crédito: Virtine Filmes/Divulgação

Guarde esse nome: Benjamín Naishtat. Pouco conhecido no Brasil, o cineasta de 33 anos está promovendo uma minirevolução no audiviosual argentino, com filmes criativos, baratos, tecnicamente ousados e que normalmente propõem uma revisita a questões sociais ainda pendentes na história de nossos "hermanos".

A afirmação se justifica se olharmos seus dois primeiros filmes, "Bem Perto de Buenos Aires" (2014) e "O Movimento" (2015), títulos que têm em comum o minimalismo estético para abordar a violência e a falta de diálogo entre diferentes castas sociais.

Seu novo (e mais premiado) trabalho, "Vermelho Sol", estreia no Brasil nesta quinta-feira após receber aplausos no Festival de Toronto 2018 e levar três troféus  incluindo Melhor Diretor  no tradicional Festival de San Sebastián, no mesmo ano.

TALENTO

Em seu melhor longa, Naishtat ousa ao propor uma viagem tecnicamente impecável a um dos maiores traumas da Argentina: a sangrenta ditadura militar que assolou o país nas décadas de 1970 e 1980. Aqui, há referências claras ao trabalho de gênios do policial norte-americano, como Sidney Lumet (em especial "O Veredicto", de 1982) e Francis Ford Coppola ("A Conversação", de 1974).

"Fiz uma visita ao noir e casou com a ansiedade em contar a história argentina dos anos 1970, época marcada pela repressão política, violência policial e uma passividade da população a tudo isso. É uma ferida que ainda está aberta", revelou Benjamín Naishtat, em entrevista por telefone, de Buenos Aires, ao Gazeta Online para falar sobre o longa, que chega amanhã ao Cine Metrópolis.

O filme vai ser exibido no projeto "Sessão Vitrine", com ingressos promocionais R$ 15 e R$ 7,50. Além disso, entra simultaneamente nas plataformas de VOD para compra e locação, como Apple TV, Google Play, YouTube Premium, Now e Vivo Play.

O longa, com fotografia de Pedro Sotero ("Aquarius"), se passa em uma cidade do interior e narra a história de Claudio (Darío Grandinetti, em ótima atuação), um rico advogado que briga com um desconhecido (Diego Cremonesi) em um restaurante.

Com arrogância, o advogado humilha o jovem diante de todos os presentes, que, por preconceito, não interferem na discussão. Quando o rapaz decide buscar vingança, acaba desaparecendo sem maiores explicações. A vinda de um oportunista detetive (o sempre excelente ator chileno Alfredo Castro) pode colocar a falsa estabilidade social de Cláudio em risco.

REFERÊNCIAS

Benjamín Naishtat, diretor do longa "Vermelho Sol" Crédito: Directores AV/Divulgação

"Vermelho Sol" é cinema noir "na veia". Naishtat acerta ao usar uma fotografia granulada e, em algumas cenas, apostar na captação de áudio em mono, criando um clima setentista e propício para um longa silencioso.

Com coragem, o filme afirma que a classe média apoiou a entrada dos militares ao poder na Argentina. É acertado o uso de metáforas e a opção por apenas sugerir o tema em diálogos ácidos e inteligentes.

"O filme trouxe inquietude à classe média do meu país. Naquela época não havia noção política de esquerda ou direita. Somente um sentimento de intranquilidade e insegurança. O ambiente foi propício para os militares assumirem o poder, alegando que estavam lutando contra o comunismo. Um fantasma que nunca existiu", assinala.

Dizendo estar ansioso pela estreia no filme no Brasil ("espero que cause discussões acaloradas sobre cidadania e militarismo em um país tão polarizado"), Benjamín Naishtat afirma que a realidade social, econômica e política argentina não é muito diferente da nossa.