Vencedora do The Voice Kids, Eduarda Brasil lança EP 'em nova fase'

Eduarda Brasil Crédito: Reprodução/Instagram @eduardabrasiloficial

Quando saiu do Sertão da Paraíba, de um povoado chamado Sítio Barra, a vencedora do The Voice Brasil Kids 2017, Eduarda Brasil, jamais poderia imaginar que em pleno 2018 lançaria seu primeiro EP homônimo. No reality da TV Globo, a jovem mostrou sua paixão pelo forró e continua assim, "só que com uma pegada um pouco mais madura", como ela mesma classifica. No disco de quatro músicas, lançada pela Universal Music, Eduarda brinca com músicas que vão do forró raiz ao sertanejo universitário e com direito a homenagem às técnicas, Simone e Simaria, ao gravar a música "Seu Tempo Já Passou".

A música de trabalho se chama "Amiga que Presta", que conta com participação de Márcia Fellipe, considerada a nova voz do Forró Eletrônico. "Estou muito feliz com tudo o que vem acontecendo em minha vida. Todos os projetos se encaminhando, a realização de um sonho, que era cantar com a Márcia, e poder levar o meu forró que tanto amo pro Brasil e pro mundo", festeja.

Mas o EP ainda traz "Fiz Parte do Seu Jogo", com pinceladas de sofrência. "Eu estou pronta para mudanças. E espero que meu público também esteja", avisa Eduarda, lembrando que o forró raiz também está no repertório. Um sinal é a regravação de "Verdadeiro Amor", hit da Banda Magníficos, dos versos: "Quantas vezes te falei / Seu amor pra mim se fez / Dentro do meu coração". A canção tem aquela pegada dos forrós românticos e tem tudo para bombar nas pistas do gênero e festas juninas a fora.

Por falar nos festejos, Eduarda também já se prepara para os shows que começam no fim deste mês para celebrar o São João. Ao lado da produção, hoje mais profissional, a menina de 16 anos tem que se dividir entre sala de aula e palco para dar conta de suas tarefas.

Mas está dando tudo certo, estou conseguindo conciliar tudo Eduarda Brasil, cantora

ESTUDOS

A cantora sempre teve o sonho de cursar Matemática e, neste resto de ano, terá que decidir o que fará quando finalizar o ensino médio. "Minha família toda me apoia e o carinho que eu recebo dos meus fãs é espetacular. Mas ainda tenho tempo para decidir", ri (de nervoso).

Eduarda destaca que toda essa agenda atribulada que o programa trouxe foi uma surpresa, já que ela jamais sonharia em ganhar o The Voice Kids e, até hoje, a ficha ainda não caiu. "Tem coisa que eu não consigo me acostumar. Estou em um lugar e, de repente, alguém pede uma foto ou um autógrafo. Eu logo penso: 'Será que sou isso tudo?", comenta, às gargalhadas.

Fã assumida do forró, ela ainda quebra o paradigma de que o gênero é só para pessoas mais velhas, como muita gente pensa. A jovem, apesar de se declarar fã de vários outros ritmos, preza pelas "suas raízes", como ela mesma diz. "Eu sempre falo que gosto de música boa, sem gênero e sem idade definidos. Depende muito do momento... E do ouvido que cada um tem. Eu sempre tive o ouvido aberto e muitas pessoas até estranham o fato de eu, desde pequena gostar, de forró. Mas acho que o cantor tem que estar aberto a novas possibilidades", conclui.

Ela acredita que todas essas características até ajudam os fãs que acompanham seu trabalho. "Muitas pessoas mandam textos falando que eu sirvo de inspiração, que tomou coragem para começar a cantar. Tem gente que pede ajuda... E eu dou conselho. Acho que essa troca é muito boa", avalia, completando: "O conselho que dou é que tudo na vida tem uma hora certa. Quando as coisas têm que acontecer, não precisa morrer de tanto ir atrás. Elas acontecem", aponta. Para manter a carreira em crescimento, hoje Eduarda se dedica ao trabalho. "Estou me dando de corpo e alma à carreira. Tem que se doar", finaliza.