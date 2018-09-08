Veja como foi a quinta noite do Festival de Cinema de Vitória

5ª noite do Festival de Cinema de Vitória Crédito: Sérgio Cardoso / Divulgação

A noite do feriado de 7 de setembro foi de Teatro Carlos Gomes lotado. O público compareceu em peso para conferir a penúltima noite de programação do 25º Festival de Cinema de Vitória que começou com o cortejo da Banda de Congo Amores da Lua e Banda de Congo Panela de Barro na porta do Teatro. Depois a sessão foi aberta com os apresentadores, o ator e cantor Maurício Mattar e do galã Alex Reis, ator que ficou famoso pela participação na comédia Muita Calma Nessa Hora, de Bruno Mazzeo, além de integrar os seriados Conto ou Não Conto?, da TV Globo, e do divertido Adorável Psicose, do Canal Multishow.

E após a exibição dos curtas e do longa, o lounge do festival ferveu com a apresentação da cantora Zezé Motta, que deu um show de rebolado, simpatia, carisma e uma voz que deixou todos impressionados. Aplausos não faltaram. Zezé fez seu pocket show Atendendo a Pedidos e cantou clássicos como Trocando em Miúdos (Chico Buarque e Francis Hime) e Pecado Original (Caetano Veloso), além de faixas compostas especialmente para ela por Rita Lee, Roberto Carlos, Luiz Melodia, Moraes Moreira.

Show de Zezé Motta durante o Festival de Cinema de Vitória Crédito: Claudio Postay 027988116329 [email protected]

Antes de subir ao palco, a atriz e cantora encontrou com a designer de joias capixaba Carla Buaiz, que no ano passado havia presentado Zezé com um belo anel por conta da homenagem nacional. E a designer fez questão de levar esse ano mais um presente para a cantora, que ficou emocionada ao receber mais uma peça da designer, um bracelete de madeira com pérola negra e ouro. A cantora amou tanto que já colocou a peça no braço e fez o show usando a joia capixaba.

Última noite

Maurício Mattar durante o Festival de Cinema de Vitória Crédito: Sérgio Cardoso / Divulgação

Neste sábado acontece a última noite do Festival de Cinema de Vitória com mais alguns filmes na telona e às 21h30 a tão esperada premiação seguida do encerramento da 25ª edição do evento.