Veja as diferenças entre "O Rei Leão" original e a nova versão

Atenção: essa matéria contém spoilers!

Publicado em 14 de julho de 2019 às 00:11 - Atualizado há 6 anos

"O Rei Leão" versão 2019 Crédito: Disney/Divulgação

O novo "O Rei Leão" traz cenas idênticas da animação original lançada há 25 anos, mas, apesar disso, não é uma cópia refeita com animais reais (ou quase, já que tudo é digital). Há boas surpresas programadas. Não é spoiler, mas se você não quiser saber de nenhum detalhe sobre a nova versão --ou se nunca ouviu falar sobre as atrocidades de Scar e os conselhos que Simba recebe do pai-- pare de ler agora.

O projeto dirigido por Jon Favreau adiciona particularidades em momentos fundamentais da clássica história, como o desenrolar da morte de Mufasa e a divertida dança de Timão, além de desenvolver trechos praticamente esquecidos. Veja a seguir quais são as principais mudanças do enredo de O Rei Leão, que chega aos cinemas em 18 de julho.

MORTE DE MUFASA

Um dos momentos mais tristes dos filmes Disney, a morte do rei no desenho começava com Scar levando Simba para um vale, falando sobre uma "surpresinha" de Mufasa.

Desta vez, tio e sobrinho caminham pelo vale onde, segundo conta o vilão, todos os grandes leões aprenderam a rugir. Scar pede para que Simba continue a treinar, que só assim ele vai crescer e ficar poderoso igual ao pai, e sai de fininho para atrair a debandada de gnus.

Outro momento diferente foi a forma como Scar mata o irmão. Na animação, ele agarra as patas de Mufasa, fala "vida longa ao rei" e depois solta o leão. Desta vez, como se já não bastasse a tragédia, ele ainda acerta três golpes no rosto do irmão antes de soltá-lo para a morte. A cena forte bate com a ideia da Disney de fazer uma versão mais realista do que o desenho.

TIMÃO E PUMBA

Os amigos viraram uma das referências do filme de 1994, e a versão realista deles continua sensacional. Quem está com o desenho fresco na memória vai lembrar algumas brincadeiras da recente adaptação que ligam diretamente ao passado, como Pumba falando a palavra "pum" e percebendo que Timão não o proibiu desta vez.

Outras piadas também combinam muito bem, como a hula de Timão, que desta vez força um sotaque francês engraçado enquanto pumba fica parado com a boca aberta na hora de tentar chamar a atenção das hienas de Scar.

O novo "O Rei Leão" ainda explora mais os amigos do javali e do suricato, não apenas com piadas certeiras, mas também dando destaque para uma versão em coral de "The Lions Sleep Tonight" com outros animais da selva.

SCAR

Durante a rixa entre seu governo e as leoas, Scar tem como plano se casar com Sarabi para que, segundo ele, os outros animais comecem a respeitá-lo no novo cargo e ele possa ser um rei de verdade. Na primeira versão, o vilão pede apenas que a viúva de Mufasa consiga alguma presa para os animais famintos. Ainda assim, ambas as interpretações mostram Scar agredindo a leoa assim que ela fala que Scar não é "metade do rei que foi Mufasa".

HIENAS

Kamari, Shenzi e Azizi tiveram papel fundamental em "O Rei Leão original." Já no remake, o trio aparece mais dissolvido. Uma das mudanças é Shenzi, que se torna agora a líder incontestável do bando das hienas.

Outro momento inédito é uma batalha entre Shenzi e Nala no ato final, para deixar ainda mais evidente que a hiena é uma guerreira corajosa e, como comandante de seu grupo, não fugiria da poderosa leoa.

NALA

Se no original Nala encontra Simba quando estava atrás de comida para o bando, desta vez ela simplesmente vai embora em busca de ajuda para destronar Scar e seu exército de hienas.

No novo "O Rei Leão", Nala observa Scar e planeja sua fuga, se escondendo do vilão em um dos momentos mais tensos do filme. Por fim, quem a ajuda na jornada é o pássaro Zazu, que desta vez não é preso quando o tio de Simba toma o poder.

A DESCOBERTA DE RAFIKI

Jon Favreau explorou mais o significado de ciclo sem fim com uma epifania de Rafiki sobre Simba estar vivo. Na animação de 1994, o sábio macaco era presenteado com o segredo pelo vento, quase uma visão mística e romântica de um sinal do salvador do reino.

Já agora, um pedaço da juba de Simba entra em uma longa jornada: os fios de cabelo servem de material para o ninho das aves, passa pelo estômago de uma girafa ao se misturar com alimento, se transforma em dejeto, que é carregado por insetos até chegar às formigas, que carregam folhas e o pelo de Simba até onde está Rafiki.

