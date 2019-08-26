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LANÇAMENTO

Valesca Popozuda volta ao funk pop com 'Fada Madrinha'; veja o clipe

Após fase proibidona, intitulada 'De volta a gaiola', carioca chega com música mais leve e

Publicado em 26 de Agosto de 2019 às 08:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2019 às 08:49
23/08/2019 - Valesca Popozuda no clipe de Fada Madrinha Crédito: Arthur Moric/Divulgação
Seis meses após voltar à fase proibidona, Valesca Popozuda resolveu atacar de novo no funk/pop. Nesta sexta-feira (23), a carioca lançou "Fada Madrinha", música em que entra no mundo da fantasia e se diverte com o refrão "abusado".
> Valesca Popozuda não excluipossibilidade de fazer pornô
"Eu não sou fada madrinha / Mas não dá mole que eu pego a sua varinha" é o trecho da letra curta do single. A saída do proibidão mostra Valesca tentando voltar ao mainstream, espaço já prestigiado por ela com canções como "Beijinho no Ombro" há cinco anos. A tentativa tem tudo para dar certo, já que o produto é totalmente comercial e brinca com o lúdico.
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No clipe, a cantora aparece como uma fada madrinha num sonho e acorda de maneira inesperada numa realidade apimentada. "Eu amei gravar esse clipe. São vários cenários, tudo bem lúdico, colorido! Me senti em um conto de fadas mesmo durante a gravação e tenho certeza que essa historinha vai mexer com a imaginação de todos que assistirem", diz a cantora entusiasmada com o resultado.
CONFIRA "FADA MADRINHA"

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