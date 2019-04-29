Vale tudo "Por Amor"?

Helena (Regina Duarte) e Eduarda (Gabriela Duarte) em "Por Amor" (1997), de Manoel Carlos Crédito: Divulgação

O ano: 1997. O site: Eu odeio a Eduarda. Sim. Um site nos primórdios da internet em que um hater, como seria conhecido atualmente, falava mal da personagem Maria Eduarda, interpretada por Gabriela Duarte, na novela “Por Amor”. A trama volta ao ar no “Vale a Pena Ver de Novo”, nesta segunda-feira (29) na tela da Globo.

E ter um site que falava mal sobre a personagem mimada não pode ser visto com demérito. Pelo contrário. Em 1997 eram raras as casas em que todos não paravam para assistir a então “novela das oito”.

A trama, escrita por Manoel Carlos, traz a trajetória de Helena (Regina Duarte – que já havia vivido uma Helena na novela “História de Amor”, em 1995), mãe de Eduarda, esposa de Atílio (Antônio Fagundes) e que faz tudo por amor.

O grande drama dá-se quando Helena e Eduarda (que era casada com Marcelo, vivido por Fábio Assunção) engravidam ao mesmo tempo, entram em trabalho de parto no mesmo dia e o bebê de Eduarda morre. Por amor, a mãe pede ao médico, César (Marcelo Serrado) – que é apaixonado por Eduarda desde a adolescência -, para trocar os bebês para a filha não sofrer. E ele atende seu pedido.

Gabriela Duarte e Fábio Assunção em cena dos primeiros capítulos de Por Amor (1997) Crédito: Nelson Di Rago | Globo

A novela também traz as inesquecíveis personagens Laura (Viviane Pasmater – uma vilã), Branca (Suzana Vieira – a grande vilã da trama), Milena (Carolina Ferraz), Nando (Du Mosvovis), Sandrinha (Cecília Dassi), Isabel (Cássia Kiss), Catarina (Carolina Dieckmann), Marcia (Maria Ceiça), Sirléia (Vera Holtz), entre tantos outros que deixaram saudade entre os noveleiros.

Saudade essa que a Rede Globo vem atendendo ao longo dos anos, pois esta não é a primeira reprise. E sim a sexta.

“Por Amor” foi exibida no “Vale a Pena Ver De Novo”, em 2002; no Canal Viva, em 2010; no quadro “Novelão” do “Vídeo Show”, em 2012 (em 10 capítulos); no mesmo quadro, em 2015 (em cinco capítulos); e novamente no Canal Viva, em 2017 (em comemoração pelos 20 anos de sua estreia, sendo a primeira re-reprise do canal). Portanto, esta será a sétima exibição da trama.

TRILHA SONORA

Outro destaque da novela foi a trilha sonora. Desde “Per Amore”, na voz de Zizi Possi, ao hit “Só Você “, interpretado por Fábio Jr (e que virou “a música” de vários casais na vida real), era raro não ouvir alguém cantarolando o som que embalava as cenas do folhetim.

Na trilha internacional, destaque para “How Could an Angel Break My Heart”, na voz de Tony Braxton; e “As Long As You Love Me”, da boy band Backstreet Boys.

E por falar em música, “Falando de Amor”, interpretada por Quarteto em Cy e MPB4, foi a escolhida para dar vida à abertura (que trazia fotos da vida real de Regina Duarte e sua filha, Gabriela Duarte).

Então, entre mãe que abre mão de um filho pela felicidade da filha, vilãs que aprontam poucas e boas para ficar com o homem amado, mocinhas que sofrem e casais apaixonados, a pergunta é: vale tudo por amor?