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CONCERTO

Vale Música Jazz Band sobe ao palco do Sesc Glória com Indiana Nomma

Concerto comemora os 18 anos do projeto Vale Música no Estado; apresentação é gratuita

Publicado em 09 de Novembro de 2018 às 20:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2018 às 20:54
As atenções se voltam para o jazz neste sábado (10), com o concerto em comemoração aos 18 anos de atuação do projeto Vale Música no Espírito Santo. Sobem ao palco do Centro Cultural Sesc Glória a cantora hondurenha radicada no Brasil Indiana Nomma, e a Vale Música Jazz Band, comandada pelo maestro capixaba Eduardo Lucas.
Na apresentação, estão previstos clássicos eternizados em vozes lendárias como a de Nina Simone, Frank Sinatra, John Coltrane e Ella Fitzgerald. Entre as canções, estão My Funny Valentine, Night and Day, Fly Me to the Moon, Body and Soul e My Baby Just Cares for Me.
Filha de mãe gaúcha e pai baiano, a cantora Indiana Nomma nasceu em Honduras e rodou o mundo com os pais, à época exilados por conta da ditadura militar no Brasil. Ainda criança, chegou a morar na Alemanha Oriental, onde começou a estudar música aos sete anos.
Durante essa jornada, passamos por México, Portugal, Nicarágua e paramos na Alemanha, ainda na época da Guerra Fria. Por lá, eu estudava música como se estuda matemática, regularmente, na escola. Fiz isso dos sete aos onze e nunca mais parei, detalha a cantora, que depois de adulta fez morada em Brasília e hoje em dia tem base fixa no Rio de Janeiro, onde priorizou e colheu mais frutos da carreira artística.
Indiana visitou o Estado neste ano, durante o Vila Velha Jazz & Blues Festival, quando foi prestigiada de perto pelo maestro Eduardo Lucas. A partir de então, surgiu a ideia de montar um concerto com a jazz band local, composta por 30 alunos do projeto social Vale Música.
Hoje vejo que existe uma garotada influenciada pelo jazz. Daqui a dez anos, essas pessoas ainda estarão sob essa influência. Existe uma renovação no Brasil, porque os jovens estão procurando entender o gênero musical também. As pessoas voltaram a perceber que o jazz não tem que estar necessariamente nos pubs caros e regado a uísque, é uma música popular, conclui Indiana.
Jazz Concert
Atrações: Vale Música Jazz Band e a cantora Indiana Nomma.
Quando: Sábado, 10 de novembro, às 20h.
Onde: Centro Cultural Sesc Glória. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Entrada gratuita. Os ingressos devem ser retirados na bilheteria do teatro, a partir das 19h.
Informações: (27) 3298-7112.

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