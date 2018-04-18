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Bella Ciao!

Vai ter mais 'La Casa de Papel' sim!

Netflix confirmou hoje que lançará novos episódios do fenômeno espanhol em 2019

Publicado em 18 de Abril de 2018 às 16:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2018 às 16:57
Série "La Casa de Papel" Crédito: Netflix/Divulgação
Série espanhola que se tornou um fenômeno mundial, "La casa de papel" vai ganhar uma terceira parte, segundo anunciou a Netflix nesta quarta-feira.
O novos episódios serão lançados em 2019. Um vídeo divulgado pela Netflix em seu Twitter mostra parte do elenco da série dizendo que "o maior assalto da história ainda não terminou".
 
 
"Ainda tem muito Bella Ciao pra cantar", escreveu a plataforma na postagem, citando a canção que serve de trilha sonora cenas de "La Casa de Papel".
Criada por Álex Pina, e produzida pela rede Antena Tres, a trama acompanha o plano de um grupo de oito ladrões que se reúne para assaltar a Casa da Moeda da Espanha.
Originalmente exibida na Espanha em 15 episódios de mais de uma hora, a atração foi reeditada e chegou ao Brasil divida em duas partes lançadas no fim de 2017, e no começo deste mês.
 

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