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83 fotos documentais

Universitários lançam livro de fotos que conta história da Vila Rubim

Livro, que custará R$ 45, será lançado neste sábado (1º)

Publicado em 29 de Novembro de 2018 às 16:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2018 às 16:59
Uma das fotos, do universitário Athos Santos, que compõe o livro "Cidade de Palha", obra que brinda a história e cultura da Vila Rubim, em Vitória Crédito: Athos Santos
A riqueza de cultura e de história do Mercado da Vila Rubim registrada em 83 fotos. "Cidade de Palha" é o nome do livro-fotográfico feito por universitários de universidade de Vila Velha. A obra, que possui ao todo 94 páginas, será lançada neste sábado (1º). No total, 41 estudantes trabalharam para que o livro ficasse pronto e, até pela variedade de olhares, é possível ver a região da Capital sob várias óticas, desde o mercado de peixes até o artesanato e diversidade religiosa.
Segundo a professora Elizabeth Nader, que foi quem coordenou a produção da obra, que levou cerca de cinco meses para ser finalizada, o projeto é parte de uma disciplina do curso de Fotografia da universidade. Para ela, a produção do "Cidade de Palha" proporciona uma vivência aos alunos que só a ida a campo pode dar. "Além disso, os alunos puderam pôr em prática o conhecimento teórico que colecionam desde quando entraram no curso", afirma. 
Elizabeth defende ainda que a experiência deu a oportunidade de os jovens se integrarem, já que o livro foi feito em conjunto e abarca uma série de atividades em grupo. "Todos buscavam o aprimoramento da técnica nos resultados", pondera. 
De acordo com a professora, o material será democraticamente compartilhado com a comunidade da Vila Rubim que colaborou com a obra, que será vendida por R$ 45. "Assim, cada um também poderá compartilhar suas próprias percepções sobre o trabalho", acredita. 
Uma das fotos, do universitário Athos Santos, que compõe o livro "Cidade de Palha", obra que brinda a história e cultura da Vila Rubim, em Vitória Crédito: Athos Santos
O estudante Athos Santos foi um dos que colaborou para a obra e destaca que é um trabalho inédito até para a disciplina. Para ele, a escolha do local também colaborou para que o resultado fosse até melhor do que o esperado. "Foi incrível conhecer um lugar tão rico de cultura. Todos nós ficamos encantados em conhecer melhor a Vila Rubim, principalmente alunos de fora, que nunca tinham ido ao local", destaca.
Foi uma experiência maravilhosa conhecer outras culturas, conviver durante dias e até meses com pessoas que nos receberam de braços abertos. Creio que o livro será essencial para enaltecer a cultura da Vila Rubim, tirando o preconceito que algumas pessoas têm do lugar sem nem sequer conhecer a história da região
Athos Santos, universitário
Athos frisa que o livro nasce, justamente, com esse propósito de divulgar um ponto histórico de Vitória e tentar desmistificar o preconceito que existe em torno da região. "Doaremos alguns exemplares para algumas bibliotecas", aponta, justificando que essa será uma das formas de devolver e divulgar a produção à sociedade capixaba.
SERVIÇO
Lançamento do livro documental "Cidade de Palha"
Onde: Travessa Galpão Dois, 25, 2º piso, Vila Rubim, Vitória
Quando: sábado (1º), das 11h às 14h
Entrada franca
Preço: cada livro sai por R$ 45

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