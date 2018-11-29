Universitários lançam livro de fotos que conta história da Vila Rubim

Uma das fotos, do universitário Athos Santos, que compõe o livro "Cidade de Palha", obra que brinda a história e cultura da Vila Rubim, em Vitória Crédito: Athos Santos

A riqueza de cultura e de história do Mercado da Vila Rubim registrada em 83 fotos. "Cidade de Palha" é o nome do livro-fotográfico feito por universitários de universidade de Vila Velha. A obra, que possui ao todo 94 páginas, será lançada neste sábado (1º). No total, 41 estudantes trabalharam para que o livro ficasse pronto e, até pela variedade de olhares, é possível ver a região da Capital sob várias óticas, desde o mercado de peixes até o artesanato e diversidade religiosa.

Segundo a professora Elizabeth Nader, que foi quem coordenou a produção da obra, que levou cerca de cinco meses para ser finalizada, o projeto é parte de uma disciplina do curso de Fotografia da universidade. Para ela, a produção do "Cidade de Palha" proporciona uma vivência aos alunos que só a ida a campo pode dar. "Além disso, os alunos puderam pôr em prática o conhecimento teórico que colecionam desde quando entraram no curso", afirma.

Elizabeth defende ainda que a experiência deu a oportunidade de os jovens se integrarem, já que o livro foi feito em conjunto e abarca uma série de atividades em grupo. "Todos buscavam o aprimoramento da técnica nos resultados", pondera.

De acordo com a professora, o material será democraticamente compartilhado com a comunidade da Vila Rubim que colaborou com a obra, que será vendida por R$ 45. "Assim, cada um também poderá compartilhar suas próprias percepções sobre o trabalho", acredita.

Uma das fotos, do universitário Athos Santos, que compõe o livro "Cidade de Palha", obra que brinda a história e cultura da Vila Rubim, em Vitória Crédito: Athos Santos

O estudante Athos Santos foi um dos que colaborou para a obra e destaca que é um trabalho inédito até para a disciplina. Para ele, a escolha do local também colaborou para que o resultado fosse até melhor do que o esperado. "Foi incrível conhecer um lugar tão rico de cultura. Todos nós ficamos encantados em conhecer melhor a Vila Rubim, principalmente alunos de fora, que nunca tinham ido ao local", destaca.

Foi uma experiência maravilhosa conhecer outras culturas, conviver durante dias e até meses com pessoas que nos receberam de braços abertos. Creio que o livro será essencial para enaltecer a cultura da Vila Rubim, tirando o preconceito que algumas pessoas têm do lugar sem nem sequer conhecer a história da região Athos Santos, universitário

Athos frisa que o livro nasce, justamente, com esse propósito de divulgar um ponto histórico de Vitória e tentar desmistificar o preconceito que existe em torno da região. "Doaremos alguns exemplares para algumas bibliotecas", aponta, justificando que essa será uma das formas de devolver e divulgar a produção à sociedade capixaba.

SERVIÇO

Lançamento do livro documental "Cidade de Palha"

Onde: Travessa Galpão Dois, 25, 2º piso, Vila Rubim, Vitória

Quando: sábado (1º), das 11h às 14h

Entrada franca