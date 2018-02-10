Um guia séries, filmes e música para curtir na ressaca do carnaval

Quarta-feira de cinzas. Depois de quatro dias de folia, é hora de finalmente enfrentar a rotina e ela... a ressaca. Mas ninguém está sozinho neste momento! Para provar que a indisposição após um porre daqueles não é exclusividade de ninguém, o C2 preparou um apanhado com ressacas homéricas do mundo pop.
De Homer Simpson, amante de cervejas Duff que vive de ressaca, até o iniciante Jake Harper, sobrinho de Charles Harper em Two And a Half Men, que toma o seu primeiro porre escondido e acaba passando muito mal no banheiro de um shopping, a lista de personagens que tiveram de lidar com as consequências de uma bebedeira é extensa.
No cinema, quando o assunto é ressaca, quase todo mundo se recorda de Se Beber Não Case. Um clássico moderno, a trilogia americana iniciada em 2009 já arrecadou mais de 1,3 bilhão de dólares em todo o mundo. A trilogia de filmes conta a história de Alan (Zach Galifianakis), Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms) e Doug (Justin Bartha). Após uma despedida de solteiro em Vegas, os amigos acordam em uma suíte destruída e sem a menor ideia do que aconteceu na noite anterior. Depois de Las Vegas, os amigos organizam uma outra despedida de solteiro, dessa vez na Tailândia, no segundo filme da franquia. O terceiro filme envolve até um sequestro e perigosos gangsters... ressacas podem ser um problema às vezes.
Las Vegas, aliás, é o destino preferido dos roteiristas quando o assunto é ressaca. A máxima o que acontece em Vegas fica em Vegas se faz presente em todos os filmes com bebidas, apostas, jogos e até casamentos, como em Jogo de Amor em Las Vegas, que reúne tudo isso. Depois de uma noite de bebedeiras, Joy McNally (Cameron Diaz) e Jack Fuller (Ashton Kutcher) se casam sem nem se conhecer.
Quem também subiu ao altar em Vegas foi o eterno casal Ross e Rachel, no episódio The one after Vegas, em Friends.
Saindo um pouco do mundo de cinema e séries, em Last Friday Night Kate Perry canta tem um estranho na minha cama/ Minha cabeça está latejando/ Glitter por todo o quarto. No clipe, uma casa destruída e vários desconhecidos. Uma ressaca clássica.
Como todo carnaval tem seu fim, pegue uma água, um café ou o que preferir e curta sua ressaca com um pouco de cultura pop.
Filmes
Se Beber Não Case
A ressaca mais famosa do cinema recente. Doug, Stu, Phil e Alan organizaram uma despedida de solteiro em Las Vegas. Após muita bebedeira, eles acordam sem ter a menor ideia do que aconteceu na noite anterior.
Cara, Cadê Meu Carro
Depois de uma festa de arromba, os amigos Jesse e Chester acordam com uma grande ressaca e não conseguem se lembrar onde estacionaram o carro. Os dois saem em uma louca busca para encontrar seu paradeiro.
Jogo de Amor em Las Vegas
Depois de muita diversão em Las Vegas (sempre lá), dois desconhecidos acordam e descobrem que se casaram. Mas eles ganham 3 milhões de dólares e para ficar com o dinheiro precisam provar que são um casal estável.
A Ressaca
Quatro amigos com problemas sentimentais se reúnem em uma estação de esqui. Após passar a noite se embebedando em uma banheira, eles acordam em pleno 1986. É a chance para apagar erros do passado.
A Última Ressaca do Ano
Os irmãos Clay e Carol disputam o controle da empresa de tecnologia criada pelo pai. Sentindo-se ameaçado pela irmã, Clay, planeja uma épica festa de Natal para salvar o futuro da firma, mas a festa vai um pouco longe demais.
Séries
Homer Simpson... Sempre
Beberrão assumido, Homer Simpson aparece de ressaca em vários episódios, mas nunca larga sua cerveja Duff.
Ross e Rachel, de Friends, no episódio The one after Vegas
Ross e Rachel lidam com as conseqüências de um porre em Las Vegas (de novo), do qual sairam casados.
Glee Club no episódio Blame it on the Alcohol
Um episódio inteiro dedicado a bebedeira e ressaca. Em uma das cenas, todos os integrantes do Glee Club da McKinley High chegam de óculos escuros de ressaca na escola.
Jake Harper, de Two and a Half Men no episódio Damn You, Eggs Benedict
O sobrinho de Charles Harper decide seguir o exemplo do tio e fala que vai estudar na casa de um amigo, mas acaba passando mal após ficar bêbado em um shopping.
Sheldon Cooper, de The Big Bang Theory, no episódio The Pants Alternative
Sheldon precisa fazer um discurso em público e resolve beber ter coragem... Ele acorda de ressaca e sem suas calças.
Clipe
Last Friday Night (T.G.I.F.) - Katy Perry
Na última sexta a noite/
Nós estouramos nossos cartões de crédito/
Em seguida fomos expulsos do bar. No clipe, a cantora interpreta uma nerd que após exagerar em uma noite muito louca.