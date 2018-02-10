Um guia séries, filmes e música para curtir na ressaca do carnaval

Quarta-feira de cinzas. Depois de quatro dias de folia, é hora de finalmente enfrentar a rotina e ela... a ressaca. Mas ninguém está sozinho neste momento! Para provar que a indisposição após um porre daqueles não é exclusividade de ninguém, o C2 preparou um apanhado com ressacas homéricas do mundo pop.

De Homer Simpson, amante de cervejas Duff que vive de ressaca, até o iniciante Jake Harper, sobrinho de Charles Harper em Two And a Half Men, que toma o seu primeiro porre escondido e acaba passando muito mal no banheiro de um shopping, a lista de personagens que tiveram de lidar com as consequências de uma bebedeira é extensa.

Em uma das cenas de "Se Beber Não Case", Stu Price acorda ao lado de uma galinha no quarto do hotel Crédito: Warner Bros./Divulgação

No cinema, quando o assunto é ressaca, quase todo mundo se recorda de Se Beber Não Case. Um clássico moderno, a trilogia americana iniciada em 2009 já arrecadou mais de 1,3 bilhão de dólares em todo o mundo. A trilogia de filmes conta a história de Alan (Zach Galifianakis), Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms) e Doug (Justin Bartha). Após uma despedida de solteiro em Vegas, os amigos acordam em uma suíte destruída e sem a menor ideia do que aconteceu na noite anterior. Depois de Las Vegas, os amigos organizam uma outra despedida de solteiro, dessa vez na Tailândia, no segundo filme da franquia. O terceiro filme envolve até um sequestro e perigosos gangsters... ressacas podem ser um problema às vezes.

Las Vegas, aliás, é o destino preferido dos roteiristas quando o assunto é ressaca. A máxima o que acontece em Vegas fica em Vegas se faz presente em todos os filmes com bebidas, apostas, jogos e até casamentos, como em Jogo de Amor em Las Vegas, que reúne tudo isso. Depois de uma noite de bebedeiras, Joy McNally (Cameron Diaz) e Jack Fuller (Ashton Kutcher) se casam sem nem se conhecer.

Quem também subiu ao altar em Vegas foi o eterno casal Ross e Rachel, no episódio The one after Vegas, em Friends.

Saindo um pouco do mundo de cinema e séries, em Last Friday Night Kate Perry canta tem um estranho na minha cama/ Minha cabeça está latejando/ Glitter por todo o quarto. No clipe, uma casa destruída e vários desconhecidos. Uma ressaca clássica.

Como todo carnaval tem seu fim, pegue uma água, um café ou o que preferir e curta sua ressaca com um pouco de cultura pop.

Filmes

Se Beber Não Case

A ressaca mais famosa do cinema recente. Doug, Stu, Phil e Alan organizaram uma despedida de solteiro em Las Vegas. Após muita bebedeira, eles acordam sem ter a menor ideia do que aconteceu na noite anterior.

Cara, Cadê Meu Carro

Depois de uma festa de arromba, os amigos Jesse e Chester acordam com uma grande ressaca e não conseguem se lembrar onde estacionaram o carro. Os dois saem em uma louca busca para encontrar seu paradeiro.

Jogo de Amor em Las Vegas

Depois de muita diversão em Las Vegas (sempre lá), dois desconhecidos acordam e descobrem que se casaram. Mas eles ganham 3 milhões de dólares e para ficar com o dinheiro precisam provar que são um casal estável.

A Ressaca

Quatro amigos com problemas sentimentais se reúnem em uma estação de esqui. Após passar a noite se embebedando em uma banheira, eles acordam em pleno 1986. É a chance para apagar erros do passado.

A Última Ressaca do Ano

Os irmãos Clay e Carol disputam o controle da empresa de tecnologia criada pelo pai. Sentindo-se ameaçado pela irmã, Clay, planeja uma épica festa de Natal para salvar o futuro da firma, mas a festa vai um pouco longe demais.

Séries

Homer Simpson sabe bem o que é lidar com a ressaca Crédito: Fox/Divulgação





Homer Simpson... Sempre

Beberrão assumido, Homer Simpson aparece de ressaca em vários episódios, mas nunca larga sua cerveja Duff.

Ross e Rachel, de Friends, no episódio The one after Vegas

Ross e Rachel lidam com as conseqüências de um porre em Las Vegas (de novo), do qual sairam casados.

Glee Club no episódio Blame it on the Alcohol

Um episódio inteiro dedicado a bebedeira e ressaca. Em uma das cenas, todos os integrantes do Glee Club da McKinley High chegam de óculos escuros de ressaca na escola.

Jake Harper, de Two and a Half Men no episódio Damn You, Eggs Benedict

O sobrinho de Charles Harper decide seguir o exemplo do tio e fala que vai estudar na casa de um amigo, mas acaba passando mal após ficar bêbado em um shopping.





Sheldon Cooper, de The Big Bang Theory, no episódio The Pants Alternative

Sheldon precisa fazer um discurso em público e resolve beber ter coragem... Ele acorda de ressaca e sem suas calças.

Clipe

Last Friday Night (T.G.I.F.) - Katy Perry

Na última sexta a noite/

Nós estouramos nossos cartões de crédito/