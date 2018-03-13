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MÚSICA

Tyler, The Creator cancela participação no Lollapalooza Brasil 2018

Rapper americano enviou o seguinte comunicado para os fãs brasileiros

Publicado em 12 de Março de 2018 às 21:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2018 às 21:04
Tyler, The Creator Crédito: Divulgação
Honrando a tradição de cancelamentos em cima da hora para grandes festivais brasileiros, o rapper americano Tyler, The Creator anunciou que não poderá participar do Lollapalooza Brasil 2018, marcado para os dias 23 a 25 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
Para o seu lugar (18h20 de domingo, 25, no palco Axe) foi confirmada a participação da cantora e compositora norueguesa Aurora.
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Tyler enviou o seguinte comunicado para os fãs brasileiros: "Infelizmente, por motivos pessoais, eu não conseguirei me apresentar nas edições do Lollapalooza na América do Sul. Me desculpem e eu prometo que irei voltar".
Aurora Aksnes ganhou fama com o single Runaway, que atingiu a marca de 1 milhão de acessos no Spotify em apenas seis semanas. A artista está em turnê mundial com seu álbum de estreia, All My Demons Greeting Me as a Friend.

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