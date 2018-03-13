Tyler, The Creator cancela participação no Lollapalooza Brasil 2018

Tyler, The Creator Crédito: Divulgação

Honrando a tradição de cancelamentos em cima da hora para grandes festivais brasileiros, o rapper americano Tyler, The Creator anunciou que não poderá participar do Lollapalooza Brasil 2018, marcado para os dias 23 a 25 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Para o seu lugar (18h20 de domingo, 25, no palco Axe) foi confirmada a participação da cantora e compositora norueguesa Aurora.

Tyler enviou o seguinte comunicado para os fãs brasileiros: "Infelizmente, por motivos pessoais, eu não conseguirei me apresentar nas edições do Lollapalooza na América do Sul. Me desculpem e eu prometo que irei voltar".