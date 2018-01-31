Tutorial: 3 maquiagens fáceis de fazer para arrasar neste carnaval

Chega de ficar com glitter grudado no corpo o ano inteiro, chega de delineados dando errado e nada de ficar sem brilho neste carnaval. O Gazeta Online buscou saber com quem entende do assunto o que estará em alta para esta folia. A onda do sereismo ainda continua neste ano, mas a ordem é não deixar de lado o efeito "shine" - e estamos falando de brilhar muito, Brasil!

Falando nisso, preparamos três tutoriais com propostas de maquiagens que servem para abafar do bloquinho de rua ao camarote dos desfiles. O segredo delas? Uma pele bem sequinha, com produtos de efeito matte e brilho até dizer "chega".

1. MAQUIAGEM COM BRILHO SOFISTICADO E BOCA NUDE

Dicas para essa make: O primeiro passo para o maquiador do salão Francisco Guasti Cabelos e Estética, Leon Recla, é hidratar a pele. Ele usa um primer - produto próprio para preparar o rosto para receber a maquiagem - e espera que o creme seque. Em seguida, começa a passar a base e selar com pó.

Para quem não está acostumado a passar sombras cintilantes ou com brilhos, Leon também dá uma dica: "Passar uma camada espessa de pó translucido abaixo dos olhos é uma boa saída para quem não tem prática. Assim, com a pele já pronta, não corre o risco de borrar nada com a sombra", aponta.

Leon aponta que o segredo de um olho com profundidade bonita e bem acabado é esfumar. Sabe aquele movimento circular para deixar as "bordas" da sombra meio em efeito de degradê? Então. "O ideal é esfumar, esfumar, esfumar. Quem tem dificuldade em usar sombra colorida também pode optar por começar a marcar o côncavo do olho com um marrom claro, indo para o marrom mais escuro até aplicar a cor que quiser. O negócio é só prestar atenção para chegar só a um tom de marrom em que o colorido, quando for aplicado, sobressaia", completa.

2. MAQUIAGEM DE BRILHO DOURADO E BOCA METALIZADA

Dica para essa make: para colar o glitter e qualquer outro produto de brilho solto no rosto, o maquiador André Leite dispara: "Um pouquinho de hidratante labial é o ideal. Isso porque ele não deixa melequento e também não deixa o brilho tão acumulado como se você tentar colar glitter com cola de cílios postiços", compara.

André alerta que o glitter usado para decorar unhas de gel é o mais indicado. "Ele é maior, e dependendo dá até para colá-los com uma pinça. Assim você consegue um efeito de profundidade legal e brilhar bastante, afinal, é carnaval, não é?", brinca ele, que optou por colocar glitter nas duas opções de maquiagem que fez para o Gazeta Online

O maquiador também destaca que para deixar a sombra que será passada no olho com uma cor ainda mais vibrante, e mantê-la fixada por mais tempo, uma boa dica é passar uma camada generosa - e selar com pó - de corretivo nas pálpebras. "Até para pigmentar é melhor", pondera.

3. MAQUIAGEM DE SEREIA COM BRILHO E ILUMINADOR

Dicas para essa make: André esclarece que, apesar de ser pequena a área em que serão desenhadas as "escamas", é importante colocar a meia arrastão no rosto inteiro. Isso para não correr o risco de o desenho sair torto ou ficar manchado, já que o mais legal do efeito é a separação simétrica de uma "escama" para a outra.

"Para fixar tudo, bem fixado, é indispensável que um fixador seja usado no fim da produção. O ideal é que seja em spray e de boa qualidade, afinal, é esse produto que vai ajudar a pele a não craquelar, não ficar oleosa e que vai 'segurar' a maquiagem até o fim da festa ou bloquinho", avalia.

DICA PARA A VIDA

Os dois maquiadores que fizeram os tutoriais exclusivos para o Gazeta Online foram unânimes em dizer: iluminador é crucial - e não estamos tratando do assunto com economia aqui. É para passar na face inteira, mas com mais intensidade em pontos estratégicos do rosto.