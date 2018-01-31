Tutorial: 3 maquiagens fáceis de fazer para arrasar neste carnaval

Chega de ficar com glitter grudado no corpo o ano inteiro, chega de delineados dando errado e nada de ficar sem brilho neste carnaval. O Gazeta Online buscou saber com quem entende do assunto o que estará em alta para esta folia. A onda do sereismo ainda continua neste ano, mas a ordem é não deixar de lado o efeito "shine" - e estamos falando de brilhar muito, Brasil!
Falando nisso, preparamos três tutoriais com propostas de maquiagens que servem para abafar do bloquinho de rua ao camarote dos desfiles. O segredo delas? Uma pele bem sequinha, com produtos de efeito matte e brilho até dizer "chega".
1. MAQUIAGEM COM BRILHO SOFISTICADO E BOCA NUDE
Dicas para essa make: O primeiro passo para o maquiador do salão Francisco Guasti Cabelos e Estética, Leon Recla, é hidratar a pele. Ele usa um primer - produto próprio para preparar o rosto para receber a maquiagem - e espera que o creme seque. Em seguida, começa a passar a base e selar com pó.
Para quem não está acostumado a passar sombras cintilantes ou com brilhos, Leon também dá uma dica: "Passar uma camada espessa de pó translucido abaixo dos olhos é uma boa saída para quem não tem prática. Assim, com a pele já pronta, não corre o risco de borrar nada com a sombra", aponta.
Leon aponta que o segredo de um olho com profundidade bonita e bem acabado é esfumar. Sabe aquele movimento circular para deixar as "bordas" da sombra meio em efeito de degradê? Então. "O ideal é esfumar, esfumar, esfumar. Quem tem dificuldade em usar sombra colorida também pode optar por começar a marcar o côncavo do olho com um marrom claro, indo para o marrom mais escuro até aplicar a cor que quiser. O negócio é só prestar atenção para chegar só a um tom de marrom em que o colorido, quando for aplicado, sobressaia", completa.
2. MAQUIAGEM DE BRILHO DOURADO E BOCA METALIZADA
Dica para essa make: para colar o glitter e qualquer outro produto de brilho solto no rosto, o maquiador André Leite dispara: "Um pouquinho de hidratante labial é o ideal. Isso porque ele não deixa melequento e também não deixa o brilho tão acumulado como se você tentar colar glitter com cola de cílios postiços", compara.
André alerta que o glitter usado para decorar unhas de gel é o mais indicado. "Ele é maior, e dependendo dá até para colá-los com uma pinça. Assim você consegue um efeito de profundidade legal e brilhar bastante, afinal, é carnaval, não é?", brinca ele, que optou por colocar glitter nas duas opções de maquiagem que fez para o Gazeta Online.
O maquiador também destaca que para deixar a sombra que será passada no olho com uma cor ainda mais vibrante, e mantê-la fixada por mais tempo, uma boa dica é passar uma camada generosa - e selar com pó - de corretivo nas pálpebras. "Até para pigmentar é melhor", pondera.
3. MAQUIAGEM DE SEREIA COM BRILHO E ILUMINADOR
Dicas para essa make: André esclarece que, apesar de ser pequena a área em que serão desenhadas as "escamas", é importante colocar a meia arrastão no rosto inteiro. Isso para não correr o risco de o desenho sair torto ou ficar manchado, já que o mais legal do efeito é a separação simétrica de uma "escama" para a outra.
"Para fixar tudo, bem fixado, é indispensável que um fixador seja usado no fim da produção. O ideal é que seja em spray e de boa qualidade, afinal, é esse produto que vai ajudar a pele a não craquelar, não ficar oleosa e que vai 'segurar' a maquiagem até o fim da festa ou bloquinho", avalia.
DICA PARA A VIDA
Os dois maquiadores que fizeram os tutoriais exclusivos para o Gazeta Online foram unânimes em dizer: iluminador é crucial - e não estamos tratando do assunto com economia aqui. É para passar na face inteira, mas com mais intensidade em pontos estratégicos do rosto.
"Na ponta do nariz, no queixo, acima das sobrancelhas, bastante nas maçãs do rosto", são os lugares da face que os profissionais mais destacaram. O produto pode ser aplicado antes ou depois do uso do glitter, bem como o blush - se quiser.