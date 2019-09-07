Aniversário de Vitória

Tunico da Vila e Luíza Boê presenteiam Vitória com clipes na cidade

No aniversário da Capital, dois artistas que usam Vitória como pano de fundo para clipes e também usufruem dos ares capixabas para tomarem inspiração em novas composições e projetos

Publicado em 7 de setembro de 2019 às 08:12

Tunico da Vila é carioca. Ops, é carioxaba - como ele mesmo fala. Há três anos morando na Capital, casado com uma nativa da Ilha, ele se encanta cada dia mais com as belezas do município. Já Luíza Boê é a capixaba prodígio que se radicou no Rio de Janeiro, há cerca de seis anos, mas agora está em ponte aérea no eixo Rio X Vitória para desenvolver novos projetos. Mas o fato é que os dois artistas presenteiam a cidade, que completa 468 anos neste domingo, estampando a cidade em seus lançamentos.

Tunico apresentou "É Dia de Rede no Mar", em que traz não só a paisagem da cidade em seu clipe, como mostra um pouco do cotidiano na letra. Nela, ele fala da pescaria e da festa encontrada na Capital.

"É dia de rede no mar / Com o vento a Penha nos alumia / O negro rei / Me levou pra ilha do mel / Pra tomar banho de mar / E depois brincar na areia / Tem farra na ilha do boi/ A bela curva da Jurema", diz trecho da canção.

"Vitória me inspira muito. É muito parecida com tudo o que eu gosto e tem muitas peculiaridades que encantam", fala o filho de Martinho da Vila, que hoje em dia já não faz a mínima questão de esconder a paixão pela Capital.

Vale lembrar que o sambista já fez gravações em Vitória. Elas estão no clipe de "Quero Quero", que mostra cenas da cidade como a Vila Rubim, a Feira Livre de Jardim da Penha, o bairro Piedade e points da vida boêmia icônicos do município. "O cotidiano me inspira e a gente vê que isso reflete diretamente em como os fãs lidam com você", aponta.

O que ele quer dizer com isso, na verdade, é que os comentários só fortalecem como essa divulgação faz bem ao turismo da região. E é nesse quesito que foca Luíza Boê, que lançou "Vitória", na última sexta-feira.

"Quem ouve 'Vitória', ou reconhece a cidade porque mora aqui, ou fica com vontade de conhecer". Ela acaba de lançar, neste sábado (7), uma música em homenagem à Capital, com nome homônimo ao da cidade.

A Vitória que eu amo é essa Vitória da mistura, que tem suas peculiaridades, essa coisa das pessoas terem um cuidado com elas mesmas, com aparência, do nosso jeito de falar... Coisas que fui percebendo quando fui morar no Rio. Isso só encanta Luiza Boê, cantora •

Segundo ela, a música é um presente para a Ilha e foi composta em maio do ano passado. E adivinha a inspiração? Claro, Vitória!. "É uma carta de amor à cidade. Eu sempre falo de experiências minhas nas minhas músicas, do meu cotidiano, minha relação com minha mãe, a morte do meu pai... E eu sempre vivi em Vitória, então o município sempre fez parte, direta ou indiretamente, dessas composições. Todo o processo recebe muita inspiração da minha parte, dessa forma", conclui.

FESTA NO PARQUE MOSCOSO

A cidade completa 468 anos neste domingo (8) e, para marcar a data, até show Tunico fará - de graça - no Centro de Vitória. O ponto de encontro será a icônica Concha Acústica do Parque Moscoso, com apresentação que vai começar às 10h.

Além do show de Tunico, em que ele vai apresentar novas canções, releituras de músicas do pai e hits que o acompanham a longa data na carreira, a programação que acontece no Parque Moscoso começa às 9h, com um "parabéns pra você" para a Ilha ao som da Banda Marcial da EMEF João Bandeira.

Às 9h30 é hora de Banda Marcial EMEF Moacyr Avidos subir ao palco e, em seguida, às 10h, Tunico toma conta dos holofotes, encerrando a agenda cultural da festividade.

SERVIÇO

Show de aniversário de 468 anos de Vitória

Local: Parque Moscoso (Av. República, Centro de Vitória)

Data: 8 de setembro de 2019 (domingo), a partir das 9h

Ingressos: entrada franca

