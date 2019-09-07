Tunico da Vila e Luíza Boê presenteiam Vitória com clipes na cidade

Publicado em 7 de setembro de 2019 às 08:12
Tunico da Vila é carioca. Ops, é carioxaba - como ele mesmo fala. Há três anos morando na Capital, casado com uma nativa da Ilha, ele se encanta cada dia mais com as belezas do município. Já Luíza Boê é a capixaba prodígio que se radicou no Rio de Janeiro, há cerca de seis anos, mas agora está em ponte aérea no eixo Rio X Vitória para desenvolver novos projetos. Mas o fato é que os dois artistas presenteiam a cidade, que completa 468 anos neste domingo, estampando a cidade em seus lançamentos.
Tunico apresentou "É Dia de Rede no Mar", em que traz não só a paisagem da cidade em seu clipe, como mostra um pouco do cotidiano na letra. Nela, ele fala da pescaria e da festa encontrada na Capital.
"É dia de rede no mar / Com o vento a Penha nos alumia / O negro rei / Me levou pra ilha do mel / Pra tomar banho de mar / E depois brincar na areia / Tem farra na ilha do boi/ A bela curva da Jurema", diz trecho da canção.
"Vitória me inspira muito. É muito parecida com tudo o que eu gosto e tem muitas peculiaridades que encantam", fala o filho de Martinho da Vila, que hoje em dia já não faz a mínima questão de esconder a paixão pela Capital.
Vale lembrar que o sambista já fez gravações em Vitória. Elas estão no clipe de "Quero Quero", que mostra cenas da cidade como a Vila Rubim, a Feira Livre de Jardim da Penha, o bairro Piedade e points da vida boêmia icônicos do município. "O cotidiano me inspira e a gente vê que isso reflete diretamente em como os fãs lidam com você", aponta.
O que ele quer dizer com isso, na verdade, é que os comentários só fortalecem como essa divulgação faz bem ao turismo da região. E é nesse quesito que foca Luíza Boê, que lançou "Vitória", na última sexta-feira.
"Quem ouve 'Vitória', ou reconhece a cidade porque mora aqui, ou fica com vontade de conhecer". Ela acaba de lançar, neste sábado (7), uma música em homenagem à Capital, com nome homônimo ao da cidade.
Segundo ela, a música é um presente para a Ilha e foi composta em maio do ano passado. E adivinha a inspiração? Claro, Vitória!. "É uma carta de amor à cidade. Eu sempre falo de experiências minhas nas minhas músicas, do meu cotidiano, minha relação com minha mãe, a morte do meu pai... E eu sempre vivi em Vitória, então o município sempre fez parte, direta ou indiretamente, dessas composições. Todo o processo recebe muita inspiração da minha parte, dessa forma", conclui.
FESTA NO PARQUE MOSCOSO
A cidade completa 468 anos neste domingo (8) e, para marcar a data, até show Tunico fará - de graça - no Centro de Vitória. O ponto de encontro será a icônica Concha Acústica do Parque Moscoso, com apresentação que vai começar às 10h.
Além do show de Tunico, em que ele vai apresentar novas canções, releituras de músicas do pai e hits que o acompanham a longa data na carreira, a programação que acontece no Parque Moscoso começa às 9h, com um "parabéns pra você" para a Ilha ao som da Banda Marcial da EMEF João Bandeira.
Às 9h30 é hora de Banda Marcial EMEF Moacyr Avidos subir ao palco e, em seguida, às 10h, Tunico toma conta dos holofotes, encerrando a agenda cultural da festividade.
SERVIÇO
Show de aniversário de 468 anos de Vitória
Local: Parque Moscoso (Av. República, Centro de Vitória)
Data: 8 de setembro de 2019 (domingo), a partir das 9h
Ingressos: entrada franca
