Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Direto do século 19

Túnel no tempo: exposição traz peças até do período colonial a Viana

Mostra, que terá 100 itens - entre peças da 2ª Guerra Mundial e da escravidão -, fica aberta até o dia 29 de março
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

28 fev 2019 às 14:01

Publicado em 28 de Fevereiro de 2019 às 14:01

"Túnel do Tempo - Uma Volta ao Passado" ficará em exposição até 29 de março de 2019, em galeria de Viana Crédito: PMV/Divulgação
Peças utilizadas por militares que atuaram na 2ª Guerra Mundial e ferramentas usadas para acorrentar escravos no período do Brasil Colônia são alguns dos itens que ficarão expostos na Galeria de Arte Casarão, em Viana, até o próximo dia 29 de março. 
"Túnel do Tempo - Uma Volta ao Passado", como é chamada a exposição, do colecionador Anderson Pereira Machado, traz verdadeiras preciosidades dos anos 70, 80, 90 e do período colonial do País. 
O colecionador vai apresentar, desta vez, cerca de 100 itens de seu próprio acervo, que tem mais de 2 mil peças antigas. Ele revela que seu acervo já foi até utilizado no filme do cineasta capixaba Rodrigo Aragão, que será exibido no serviço de streaming Netflix.
“A produção do filme entrou em contato comigo em busca de peças antigas para compor o cenário do filme. Então, emprestei algumas jarras e outros utensílios marroquinos do século XIX que fazem parte de minha coleção”, diz.
A coleção conta ainda com pinturas, quadros, esculturas, televisor, máquina de escrever, máquina fotográfica, aparelho de telefone, bicicletas, piano, relógios, entre outras antiguidades.
SERVIÇO
Exposição "Túnel do Tempo - Uma Volta ao Passado"
Local: Galeria de Arte Carasão (R. Getúlio Vargas, 37, Centro de Viana)
Data: de 21 de fevereiro a 29 de março, das 10h às 17, de segunda a sexta
Ingressos: entrada franca
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Viana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados