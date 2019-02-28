Túnel no tempo: exposição traz peças até do período colonial a Viana

"Túnel do Tempo - Uma Volta ao Passado" ficará em exposição até 29 de março de 2019, em galeria de Viana Crédito: PMV/Divulgação

Peças utilizadas por militares que atuaram na 2ª Guerra Mundial e ferramentas usadas para acorrentar escravos no período do Brasil Colônia são alguns dos itens que ficarão expostos na Galeria de Arte Casarão, em Viana, até o próximo dia 29 de março.

"Túnel do Tempo - Uma Volta ao Passado", como é chamada a exposição, do colecionador Anderson Pereira Machado, traz verdadeiras preciosidades dos anos 70, 80, 90 e do período colonial do País.

O colecionador vai apresentar, desta vez, cerca de 100 itens de seu próprio acervo, que tem mais de 2 mil peças antigas. Ele revela que seu acervo já foi até utilizado no filme do cineasta capixaba Rodrigo Aragão, que será exibido no serviço de streaming Netflix.

“A produção do filme entrou em contato comigo em busca de peças antigas para compor o cenário do filme. Então, emprestei algumas jarras e outros utensílios marroquinos do século XIX que fazem parte de minha coleção”, diz.

A coleção conta ainda com pinturas, quadros, esculturas, televisor, máquina de escrever, máquina fotográfica, aparelho de telefone, bicicletas, piano, relógios, entre outras antiguidades.

SERVIÇO

Exposição "Túnel do Tempo - Uma Volta ao Passado"

Local: Galeria de Arte Carasão (R. Getúlio Vargas, 37, Centro de Viana)

Data: de 21 de fevereiro a 29 de março, das 10h às 17, de segunda a sexta

Ingressos: entrada franca