Tribalistas anunciam oficialmente primeira turnê da carreira

Arnaldo Antunes, Marisa Monte e Carlinhos Brown: juntos, eles formam os Tribalistas Crédito: Facebook / Reprodução

A banda Tribalistas - Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown - anunciou sua primeira turnê: entre o fim de julho e o início de setembro de 2018, o grupo fará shows em nove capitais do Brasil.

Salvador foi escolhida como o ponto de partida da excursão. O trio se apresenta, no dia 28 de julho, na Arena Fonte Nova. Depois, o show segue para o Rio de Janeiro (3 e 4 de agosto, Marina da Glória), Recife (10 de agosto, Centro de Convenções), Fortaleza (11 de agosto, Centro de Formação Olímpica), São Paulo (18 de agosto, Allianz Parque), Porto Alegre (24 de agosto, Arena Beira Rio), Curitiba (25 de agosto, Pedreira Paulo Leminski), Brasília (1 de setembro, Arena Mané Garrincha) e, por fim, Belo Horizonte (7 de setembro, Esplanada do Mineirão).

Entre os dias 5 e 9 de abril será feita uma pré-venda exclusiva de lote promocional, com número limitado de ingressos, aberta a qualquer pessoa. Para ter acesso ao benefício, é necessário se cadastrar no endereço www.eventim.com.br/tribalistas até as 11h do dia 4 de abril.

A venda de ingressos para o público em geral começa no dia 10 de abril, às 11h, através do site www.eventim.com.br e nos pontos de venda oficiais da Eventim em cada cidade. O limite de compra é de até quatro ingressos por CPF.

O custo varia de cidade a cidade, mas ficam entre R$ 120 e R$ 500. A produção do evento criou um canal de comunicação via e-mail ( [email protected] ), com o qual o público poderá tirar suas dúvidas em relação à turnê e às apresentações.