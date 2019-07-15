Casamento e traição

Três roteiros inéditos de Kubrick são encontrados

Os textos estavam em uma casa onde o diretor viveu com sua segunda mulher nos anos 1950

O cineasta Stanley Kubrick Crédito: Warner Bros. Enterteinment Inc./Divulgação/Reprodução

Três roteiros do cineasta Stanley Kubrick foram recentemente descobertos. Eles foram escritos entre 1954 e 1956, período em que enfrentava brigas conjugais com a mulher Ruth Sobotka, atriz e dançarina. O primeiro tem apenas 35 páginas datilografadas e traz o título Married Man (Homem Casado). Outro, com o irônico título The Perfect Marriage (O Casamento Perfeito) tem notas manuscritas e apenas sete páginas com cenas esboçadas. O terceiro, Jealousy (Ciúme), com 13 páginas datilografas e manuscritas, trata do ressentimento de um casal separado.

Em Marriage, Kubrick dá sua definição de casamento: "É como um longo banquete em que a sobremesa é servida antes". Esse material foi transferido para o arquivo de Kubrick na Universidade das Artes de Londres. Algumas das ideias desses roteiros foram posteriormente aproveitadas - as de Jealousy, por exemplo, recicladas em seu filme De Olhos Bem Fechados, na cena em que o casal briga quando o marido chega bêbado em casa.

