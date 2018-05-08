Três ex-The Voices fazem show juntas em Vitória

Mariana Coelho, Claudia Zanetti e Juliana Gorito em show, em Vitória Crédito: Montagem Gazeta Online

Mariana Coelho decidiu fazer uma apresentação especial em Vitória para brindar a canção. Para isso, ela convidou Claudia Zanetti e Juliana Gorito, que participaram do The Voice Kids 2017, da TV Globo, para soltarem a voz ao som de reggae e MPB, além das músicas às quais Mariana já está acostumada a interpretar. Depois do sucesso do lançamento de seu novo single "Alguém",decidiu fazer uma apresentação especial em Vitória para brindar a canção. Para isso, ela convidou Claudia Zanetti e Juliana Gorito, que participaram do The Voice Kids 2017, da TV Globo, para soltarem a voz ao som de reggae e MPB, além das músicas às quais Mariana já está acostumada a interpretar.

A apresentação está marcada para esta quinta-feira (10), no Spírito Jazz, em Vitória. "A expectativa está maravilhosa. Muitos seguidores estão falando que vão, uma galera dizendo que quer ir prestigiar. Fiquei sabendo que tem gente saindo de Cachoeiro para vir me assistir (risos)", exclama.

Mariana conta que convidou Claudia quando a conheceu durante uma homenagem que as duas receberam na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales). "Nós nos demos bem de cara e decidi convidá-la. E ela aceitou na hora, fiquei super feliz", completa.

Já para Juliana, o convite partiu de uma viagem que Mariana fez a São Paulo. "Ela foi se apresentar lá e eu também estava de passagem. Nós mantivemos contato e achei que seria legal que ela participasse também. Com Claudinha, eu vou cantar MPB. Com Juliana, já vamos mais para o lado do reggae", adianta.

"ALGUÉM", NOVO SINGLE DE MARIANA COELHO

A nova música "Alguém", de Mariana, foi lançada na sexta-feira (27) nas plataformas digitais. A canção é um dos projetos que a jovem possui para este ano.

Mariana Coelho Crédito: Banzaroli

Gazeta Online, adiantou que a música seria do gênero reggae e comentou um pouco sobre a canção. "O clipe já será feito com um parceiro, uma composição dele. Já tenho música autoral pronta, também, mas ainda não gravei, então não sei quando vou lançar", disse. Mariana, em entrevista exclusiva ao, adiantou que a música seria do gênero reggae e comentou um pouco sobre a canção. "O clipe já será feito com um parceiro, uma composição dele. Já tenho música autoral pronta, também, mas ainda não gravei, então não sei quando vou lançar", disse.

Ela destacou que vai seguir os estudos na música e pretende ir para fora do Espírito Santo para fazer isso. "Agora, estou fazendo pré-vestibular. Quero passar em faculdades fora do Espírito Santo, talvez São Paulo ou Rio de Janeiro", justificou, dizendo que nesses lugares têm mais oportunidades no mercado de trabalho artístico. Confira a música "Alguém", da capixaba Mariana Coelho, ex-The Voice:

SERVIÇO

Mariana Coelho e convidadas do The Voice

Onde: Spirito Jazz (Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória)

Quando: Quinta-feira (10), das 20h às 23h