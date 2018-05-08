Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Team The Voice

Três ex-The Voices fazem show juntas em Vitória

Apresentação acontece nesta quinta-feira (10), na Praia do Canto

Publicado em 08 de Maio de 2018 às 17:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2018 às 17:46
Mariana Coelho, Claudia Zanetti e Juliana Gorito em show, em Vitória Crédito: Montagem Gazeta Online
Depois do sucesso do lançamento de seu novo single "Alguém", Mariana Coelho decidiu fazer uma apresentação especial em Vitória para brindar a canção. Para isso, ela convidou Claudia Zanetti e Juliana Gorito, que participaram do The Voice Kids 2017, da TV Globo, para soltarem a voz ao som de reggae e MPB, além das músicas às quais Mariana já está acostumada a interpretar.
A apresentação está marcada para esta quinta-feira (10), no Spírito Jazz, em Vitória. "A expectativa está maravilhosa. Muitos seguidores estão falando que vão, uma galera dizendo que quer ir prestigiar. Fiquei sabendo que tem gente saindo de Cachoeiro para vir me assistir (risos)", exclama.
> Leia mais notícias de Entretenimento
Mariana conta que convidou Claudia quando a conheceu durante uma homenagem que as duas receberam na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales). "Nós nos demos bem de cara e decidi convidá-la. E ela aceitou na hora, fiquei super feliz", completa.
Já para Juliana, o convite partiu de uma viagem que Mariana fez a São Paulo. "Ela foi se apresentar lá e eu também estava de passagem. Nós mantivemos contato e achei que seria legal que ela participasse também. Com Claudinha, eu vou cantar MPB. Com Juliana, já vamos mais para o lado do reggae", adianta.
"ALGUÉM", NOVO SINGLE DE MARIANA COELHO
A nova música "Alguém", de Mariana, foi lançada na sexta-feira (27) nas plataformas digitais. A canção é um dos projetos que a jovem possui para este ano.
Mariana Coelho Crédito: Banzaroli
Mariana, em entrevista exclusiva ao Gazeta Online, adiantou que a música seria do gênero reggae e comentou um pouco sobre a canção. "O clipe já será feito com um parceiro, uma composição dele. Já tenho música autoral pronta, também, mas ainda não gravei, então não sei quando vou lançar", disse.
> Mariana Coelho lança música e vai gravar com Junior Lima
Ela destacou que vai seguir os estudos na música e pretende ir para fora do Espírito Santo para fazer isso. "Agora, estou fazendo pré-vestibular. Quero passar em faculdades fora do Espírito Santo, talvez São Paulo ou Rio de Janeiro", justificou, dizendo que nesses lugares têm mais oportunidades no mercado de trabalho artístico. Confira a música "Alguém", da capixaba Mariana Coelho, ex-The Voice: 
SERVIÇO
Mariana Coelho e convidadas do The Voice
Onde: Spirito Jazz (Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória)
Quando: Quinta-feira (10), das 20h às 23h
Quanto: R$ 20 (couvert)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Apple entra em 'nova era' com troca de comando após 15 anos
Hospital Santa Rita
Governo do ES abre 34 novos leitos oncológicos pelo SUS no Hospital Santa Rita
Tadeu Schmidt entrou na casa do BBB 26
Tadeu Schmidt entra na casa do BBB 26 e emociona finalistas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados