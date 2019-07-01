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US$ 58 milhões

'Toy Story 4' mantém liderança das bilheterias

Filme desbancou as principais estreias da semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2019 às 11:40

Publicado em 01 de Julho de 2019 às 11:40

Crédito: Pixar/Divulgação
A animação Toy Story 4, da Pixar, continua na liderança das bilheterias americanas em seu segundo fim de semana, com US$ 58 milhões. Dirigido por Josh Cooley, o novo episódio da história dos brinquedos vivos Woody e Buzz Lightyear desbancou as principais estreias da semana, o terror Annabelle 3: De Volta Para Casa, de Gary Dauberman, que ficou com US$ 20 milhões, e Yesterday, filme sobre um mundo em que ninguém conhece os Beatles, que arrecadou US$ 17 milhões.
> Crítica: "Toy Story 4" diverte e emociona até o mais frio marmanjo
Relançado em versão estendida, Vingadores: Ultimato faturou US$ 5,5 milhões e agora precisa de US$ 26 milhões para passar Avatar, de James Cameron, maior bilheteria da história.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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