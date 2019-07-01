'Toy Story 4' mantém liderança das bilheterias

A animação, da Pixar, continua na liderança das bilheterias americanas em seu segundo fim de semana, com US$ 58 milhões. Dirigido por Josh Cooley, o novo episódio da história dos brinquedos vivosdesbancou as principais estreias da semana, o terror, de Gary Dauberman, que ficou com US$ 20 milhões, e, filme sobre um mundo em que ninguém conhece os, que arrecadou US$ 17 milhões.