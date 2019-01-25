Home
>
Cultura
>
Tour virtual: Museu Solar Monjardim guarda história colonial capixaba

Tour virtual: Museu Solar Monjardim guarda história colonial capixaba

O Museu Solar Monjardim, que fica em Vitória, tem até um anfiteatro com capacidade para 100 pessoas que pode ser ocupado por quem quiser, de graça, sob agendamento prévio