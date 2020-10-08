'Totalmente Demais' termina nesta sexta com boa audiência e torcida dos fãs

Arthur (Fábio Assunção), Eliza (Marina Ruy Barbosa) e Jonatas (Felipe Simas) em "Totalmente Demais" Crédito: Globo/Artur Meninea

Sucesso em 2016, a novela "Totalmente Demais", escrita por Rosane Svartman e Paulo Halm voltou a agradar o público e conquistar boa audiência em sua reprise, que chega ao fim nesta sexta-feira (9).

Também provocou barulho nas redes sociais, com muitos fãs do casal Arliza pedindo um novo final para a história -na primeira versão, a mocinha terminou com Jonatas (Felipe Simas). Até mesmo os seus intérpretes, Fábio Assunção e Marina Ruy Barbosa chegaram a falar sobre a possibilidade de gravarem um desfecho alternativo.

Independentemente disso, o triângulo amoroso e a história de superação da menina que vem do interior, vence inúmeras dificuldades e se torna uma modelo de sucesso é novamente um fenômeno.

A média de audiência da edição especial de "Totalmente Demais" foi de 30 pontos na Grande São Paulo (cada ponto em 2020 equivale a 74.987 domicílios), número semelhante ao obtido em 2016, quando registrou média de 31 pontos na região.

No PNT (Painel Nacional da Televisão), ela registrou 29 pontos (cada ponto vale 260 mil lares). O índice é um pouco menor ao obtido pela sua antecessora "Salve-se Quem Puder", que teve que ser paralisada em março por causa da pandemia do coronavírus. Na última semana em que foi ao ar, de 16 a 21 de março, a trama inédita de Daniel Ortiz registrou 31 pontos de média no PNT.

Para Elmo Francfort, diretor do Instituto Memória da Mídia, a trama principal de "Totalmente Demais" é leve e remete a um conto de fadas, o que acaba atraindo o público especialmente nesse momento da pandemia. "A gente está precisando de esperança, de ter um final para tudo isso, para voltar a ter vida", diz. Outro fator que na visão dele explica o sucesso da novela é o crescimento da audiência da TV aberta nesse período, porque as pessoas estão mais tempo em casa e muitas não têm condições de pagar plataformas de streaming ou canais por assinatura.

O ator Felipe Simas, intérprete de Jonatas, disse acreditar que "Totalmente Demais" levou alegria ao telespectador em tempos difíceis. "É sempre bom relembrar um trabalho que nos trouxe tanta felicidade. Com o passar do tempo, compreendemos a qualidade do projeto. Um escrita que representa a realidade dos brasileiras, uma direção sensível, atores comprometidos com suas personagens e uma equipe que tinha prazer de estar no set", afirmou.

Assim como aconteceu em 2016, o último capítulo de "Totalmente Demais" terá novamente participação especial de Fedora (Tatá Werneck), de "Haja Coração" (2016), que novamente a sucederá. A novela de Daniel Ortiz, inspirada em "Sassaricando" (1987), será reprisada a partir de segunda (12) -a inédita "Salve-se Quem Puder", também escrita por Ortiz, já teve as gravações retomadas, mas só volta em 2021.

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