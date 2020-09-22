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Televisão

'Haja Coração' volta ao ar na Globo dia 12 de outubro

Remake de 'Sassaricando' substitui 'Totalmente Demais' na faixa das 19h

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 16:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2020 às 16:00
Mariana Ximenes, como Tancinha, em
Mariana Ximenes, como Tancinha, em "Haja Coração", novela baseada em "Sassaricando" Crédito: Divulgação
A novela "Haja Coração" (2016) volta ao ar no próximo dia 12 de outubro. A trama de Daniel Ortiz vai substituir a reprise de "Totalmente Demais" (2015-2016), na faixa das 19h.
Baseada em "Sassaricando", sucesso de 1986 que pode ser vista atualmente no Viva, "Haja Coração" tem como protagonista a feirante Tancinha (Mariana Ximenes) que vê seu coração dividido entre o vizinho Apolo (Malvino Salvador), seu amor de infância, e o publicitário Beto (João Baldasserini), que surge em sua vida disposto a conquistá-la. A confusão aumentará ainda mais quando a irmã de Beto, Tamara (Cleo Pires), se interessar pelo caminhoneiro Apolo.

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"Fiquei surpreso e ao mesmo tempo bastante honrado pela novela ter sido escolhida [para ser reprisada]", conta Daniel Ortiz. "Amadureci muito com este trabalho e fui feliz escrevendo para os personagens icônicos do Silvio, personagens que marcaram a minha infância. Foi uma experiência incrível", complementa. Para ele, a história conseguiu fisgar o público por ter os ingredientes típicos de uma trama das 19h. "É uma novela alegre, divertida, leve, cheia de romances...", diz.
O último capítulo de "Totalmente Demais" vai ao ar no dia 9 de outubro. A volta de "Salve-se Quem Puder", trama inédita que foi interrompida por causa da pandemia do novo coronavírus, vai voltar ao ar só em 2021.

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