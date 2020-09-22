'Haja Coração' volta ao ar na Globo dia 12 de outubro

Mariana Ximenes, como Tancinha, em "Haja Coração", novela baseada em "Sassaricando" Crédito: Divulgação

A novela "Haja Coração" (2016) volta ao ar no próximo dia 12 de outubro. A trama de Daniel Ortiz vai substituir a reprise de "Totalmente Demais" (2015-2016), na faixa das 19h.

Baseada em "Sassaricando", sucesso de 1986 que pode ser vista atualmente no Viva, "Haja Coração" tem como protagonista a feirante Tancinha (Mariana Ximenes) que vê seu coração dividido entre o vizinho Apolo (Malvino Salvador), seu amor de infância, e o publicitário Beto (João Baldasserini), que surge em sua vida disposto a conquistá-la. A confusão aumentará ainda mais quando a irmã de Beto, Tamara (Cleo Pires), se interessar pelo caminhoneiro Apolo.

"Fiquei surpreso e ao mesmo tempo bastante honrado pela novela ter sido escolhida [para ser reprisada]", conta Daniel Ortiz. "Amadureci muito com este trabalho e fui feliz escrevendo para os personagens icônicos do Silvio, personagens que marcaram a minha infância. Foi uma experiência incrível", complementa. Para ele, a história conseguiu fisgar o público por ter os ingredientes típicos de uma trama das 19h. "É uma novela alegre, divertida, leve, cheia de romances...", diz.