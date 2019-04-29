Home
>
Cultura
>
Tom Cavalcante aposta no humor político em programa de TV

Tom Cavalcante aposta no humor político em programa de TV

"MultiTom" estreia nesta segunda-feira (29), às 22h30, no Multishow. O humorista promete imitações de personalidades como Jair Bolsonaro, Sérgio Moro e Damaris Alves