Tom Cavalcante aposta no humor político em programa de TV

Tom Cavalcante no programa "MultiTom" do Multishow Crédito: Edu Viana/Multishow

Imitar topetes, sotaques e trejeitos podem ser uma fórmula infalível para fazer rir. Mas não é apenas esse o propósito dos programas de humor que se espalham pela televisão e pela internet. Para Tom Cavalcante, 57, o fundamento do humor é -e tem sido historicamente- denunciar, conscientizar e romper correntes.

O humorista estreia nesta segunda (29), às 22h30, a quarta temporada de "MultiTom" (Multishow) com essa proposta. Os emblemáticos Ribamar, Pit Bicha e João Canabrava marcarão presença, mas ele promete vir "com muita força" na política, com imitações de Jair Bolsonaro e dos ministros Sérgio Moro (Justiça) e Damaris Alves (Direitos Humanos).

"Vai ter todo o ministério, a gente vai fazer um baita de um cenário aos moldes do Senado, com muita brincadeira e muito humor", afirma o humorista, que também estreará os quadros "Tá Ok, Brasília?!", mostrando Bolsonaro no Congresso, e "Puxadinho do Presidente", com o personagem Tomsonaro em sua residência.

Apesar de alguns humoristas afirmarem haver um novo tipo de humor ganhando espaço, Cavalcante, que tem em torno de 30 anos de carreira, afirma que "não podemos comparar as épocas, pois cada tempo tem seus costumes. A única relação que existe entre ontem e hoje é o fundamento do humor no papel de denunciar".

"Não podemos esquecer o período da censura. Os humoristas ajudaram a população a ganhar consciência através do riso, mexendo com assuntos até então proibidos, como traição, preconceitos. Eles romperam correntes de pensamentos sectários e estreitos para que hoje a gente possa discutir democraticamente a função do humor, faça críticas."

Mas o riso pelo riso também tem espaço. Para Cavalcante, o mundo evoluiu e hoje há espaço para todo tipo de humor, para todos os gostos. "Aquele tipo de humor que você ama pode não me apetecer, mas ainda que eu não aceite, tenho que respeitar quem curte", afirma o humorista.

NOVIDADES

No "MultiTom", também estão previstos vários quadros fora do foco político. O talk show com os personagens de Cavalcante retorna com convidados que vão de Maisa a Ronnie Von. E estreia também o desfile de cantores, com imitações de humoristas e participações de Luiza Sonza, Joelma, MC Kekel, Gabi Amarantos, entre outros.