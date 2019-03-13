TNT se desculpa após incluir "Minions" em dublagem de 'Brooklyn 99'

Atores Andy Samberg (esq.) e Joe Lo Truglio em cena da série "Brooklyn Nine-Nine" Crédito: Divulgação

A TNT Brasil publicou em sua conta no Twitter um pedido de desculpas, na noite desta terça-feira (12), após alguns fãs apontarem alterações na dublagem de um episódio da série "Brooklyn Nine-Nine" incluindo referências à política brasileira que não foram feitas na versão original, em inglês.

O canal afirma ter solicitado a correção e diz que está revisando todo o material. "Estamos comprometidos em reforçar o controle de qualidade das dublagens dos conteúdos exibidos em nosso canal e empenhados em entregar os futuros episódios com a tradução mais próxima da versão original", afirmou a mensagem.

O "erro" foi apontado por um perfil feito por fãs da série, também no Twitter: "No episódio 5x04 de 'Brooklyn Nine-Nine' que foi ao ar na TNT, foram utilizadas adaptações na dublagem com cunho político atual brasileiro. O episódio e as cenas em si não têm relação nenhuma com política!", disse, incluindo o vídeo para comparar as versões.

Nas cenas destacadas, o personagem de Boyle (Joe Lo Truglio) afirma que "é melhor Jair se acostumando" e se refere a si mesmo e aos seus colegas como "minions", o que os fãs entenderam como uma referência aos apoiadores do presidente Bolsonaro. Na versão original, ele usava a palavra "tramps" (vagabundo, em tradução livre).

A alteração foi comentada também em perfis feitos por fãs americanos da série, que se queixaram e apontaram o presidente brasileiro como "uma versão extrema [do chefe de estado americano, Donald] Trump" .Os internautas dizem que o presidente tem um perfil contrário ao do personagem.

O site de notícias The Wrap também falou sobre o assunto, assim como o próprio escritor da série, Dan Goor, que agradeceu o alerta dos fãs e retuitou a mensagem de uma fã que explica que "tramp" não é uma referência a Trump, o que teria sido usado como justificativa para a dublagem.