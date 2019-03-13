Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
POLÊMICA

TNT se desculpa após incluir "Minions" em dublagem de 'Brooklyn 99'

Autor da série também se queixou; canal diz que revisará todo material

Publicado em 

13 mar 2019 às 16:12

Publicado em 13 de Março de 2019 às 16:12

Atores Andy Samberg (esq.) e Joe Lo Truglio em cena da série "Brooklyn Nine-Nine" Crédito: Divulgação
A TNT Brasil publicou em sua conta no Twitter um pedido de desculpas, na noite desta terça-feira (12), após alguns fãs apontarem alterações na dublagem de um episódio da série "Brooklyn Nine-Nine" incluindo referências à política brasileira que não foram feitas na versão original, em inglês. 
O canal afirma ter solicitado a correção e diz que está revisando todo o material. "Estamos comprometidos em reforçar o controle de qualidade das dublagens dos conteúdos exibidos em nosso canal e empenhados em entregar os futuros episódios com a tradução mais próxima da versão original", afirmou a mensagem. 
O "erro" foi apontado por um perfil feito por fãs da série, também no Twitter: "No episódio 5x04 de 'Brooklyn Nine-Nine' que foi ao ar na TNT, foram utilizadas adaptações na dublagem com cunho político atual brasileiro. O episódio e as cenas em si não têm relação nenhuma com política!", disse, incluindo o vídeo para comparar as versões. 
Nas cenas destacadas, o personagem de Boyle (Joe Lo Truglio) afirma que "é melhor Jair se acostumando" e se refere a si mesmo e aos seus colegas como "minions", o que os fãs entenderam como uma referência aos apoiadores do presidente Bolsonaro. Na versão original, ele usava a palavra "tramps" (vagabundo, em tradução livre).
A alteração foi comentada também em perfis feitos por fãs americanos da série, que se queixaram e apontaram o presidente brasileiro como "uma versão extrema [do chefe de estado americano, Donald] Trump" .Os internautas dizem que o presidente tem um perfil contrário ao do personagem. 
O site de notícias The Wrap também falou sobre o assunto, assim como o próprio escritor da série, Dan Goor, que agradeceu o alerta dos fãs e retuitou a mensagem de uma fã que explica que "tramp" não é uma referência a Trump, o que teria sido usado como justificativa para a dublagem. 
Ganhadora de dois Globos de Ouro, de melhor ator e melhor série de comédia, "Brooklyn Nine-Nine" está em sua sexta temporada nos Estados Unidos e já teve a sétima confirmada. A história é focada no dia-a-dia de uma delegacia de política do Brooklyn, em Nova York.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pizzaria capixaba sobe 3 posições entre as 50 melhores da América Latina
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026
Editais e Avisos - 15/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados