'Titãs' estreia em série com todos vícios do universo DC nos cinemas

Titãs Crédito: Divulgação | Netflix

Criado por Bob Haney e Bruno Premiani em 1964, o Novos Titãs foi um grupo que trazia em sua formação Robin, Aqualad e Kid Flash, respectivamente ajudantes de personagens clássicos como Batman, Aquaman e Flash  não demorou muito para a Moça-Maravilha (essa é fácil...) e o Ricardito (ajudante do Arqueiro Verde) se juntarem à equipe. Foi só nos anos 1980, porém, que a turma caiu nas graças do público durante uma reformulação e a primeira revista solo, Os Novos Titãs, desenhada pela lenda George Perez. A revista trazia a formação que consagrou a equipe: Robin, Estelar, Mutano e Ravena.

Décadas se passaram e novas histórias da equipe  umas boas e outra nem tanto  surgiram em quadrinhos, animações e agora na série Titãs, escolhida para inaugurar o serviço de streaming da DC Comics, o DC Universe, e que chega ao Brasil pela Netflix a partir de sexta-feira (11).

Em 11 episódios, a série mostra a origem da equipe com uma abordagem muito mais sombria do que a já vista nos quadrinhos e nas animações, o que remete imediatamente ao tom frio e opressivo de Batman vs. Superman (2016), de Zack Snyder.

O tom, em si, não é o problema, mas se torna algo negativo quando mal feito, como acontece em Titãs. Durante toda a primeira temporada, a série utiliza o recurso de reafirmar a cada segundo que é violenta e cheia de sangue. O problema é que isso destoa do roteiro, que não trabalha de forma natural tais recursos  o que faz lembrar, de certa forma, Punho de Ferro, o que nunca é bom.

Titãs Crédito: Divulgação | Netflix

Outros problemas recorrentes são as cenas de ação e os efeitos visuais. As primeiras têm montagem problemática e sequências picotadas alternadas com planos detalhe, o que deixa a ação confusa. Já os efeitos parecem sido tirados de filmes B dos anos 2000  dos poderes às transformações, passando pelo sangue digital, eles são capazes de despertar vergonha alheia, e o mesmo acontece com o figurino.

Os uniformes dos heróis parecem cosplays saídos de uma Comic Con, um problema recorrente nas séries da DC feitas para a TV aberta americana (Flash, Arrow, Supergirl e Legends of Tomorrow). O roteiro também é todo desconjuntado e se perde dentro de seus próprios caminhos sem nunca deixar claro qual a história que pretende contar.

A qualidade do roteiro afeta também nas atuações, pois com o material fornecido nem Daniel Day-Lewis conseguiria fazer milagre.

Um ponto a se destacar no texto é a maneira como ele trata os easter-eggs do universo DC, pois todas as referências a outros personagens fluem naturalmente como partes existentes de um universo, e não como apenas citações avulsas.

Mesmo com tantos problemas, a série possui um bom ritmo, o que faz alguns defeitos não pesarem ao ponto de tornar os episódios inassistíveis  algo que Luke Cage, por exemplo, não conseguiu fazer.