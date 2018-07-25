Thirty Seconds to Mars anuncia três shows no Brasil

Banda 30 Seconds to Mars Crédito: Divulgação

Jared Leto, pelo visto, realmente amou a "comida brasileira". Elogios à culinária do País foram feitas na última passagem da banda pelo Brasil, em setembro do ano passado, quando sua banda, o Thirdy Seconds to Mars, se apresentou no Rock in Rio 2017.

E, um ano depois, Leto e banda estarão de volta. Em um anúncio realizado no Twitter do Thirty Seconds to Mars, o grupo anunciou uma nova turnê, chamada The Monolith, pela América do Sul. No Brasil, serão três datas: em São Paulo (26 de setembro, no Espaço das Américas), Porto Alegre (29/9, no Pepsi Stage) e Curitiba (30/9, no Teatro Positivo).

Na passagem pelo Rock in Rio, Leto deu uma aula de performance e de showmaker. Na apresentação, teve espaço para tirolesa, papo sobre açaí e cerca de 100 pessoas no palco.

Cinco anos depois do lançamento de Love, Lust, Faith and Dream, o Thirdy Seconds to Mars voltou a lançar um álbum de estúdio. Trata-se de America, um álbum com participações de nomes do pop como Halsey e A$AP Rocky.

Em 30 de julho, tem início a venda de ingressos para os integrantes do fã-clube. Para o público geral, as vendas se iniciam no dia seguinte, 31.

Confira, abaixo, as informações de venda:

SÃO PAULO (SP)

Data: 26 de setembro de 2018 (quarta-feira)

Local: Espaço das Américas

Endereço: R. Tagipuru, 795 - Barra Funda, São Paulo - SP, 01156-000