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MÚSICA

Thirty Seconds to Mars anuncia três shows no Brasil

Banda de Jared Leto passou pelo País em setembro de 2017, como uma das principais atrações do Rock in Rio

Publicado em 25 de Julho de 2018 às 20:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2018 às 20:10
Banda 30 Seconds to Mars Crédito: Divulgação
Jared Leto, pelo visto, realmente amou a "comida brasileira". Elogios à culinária do País foram feitas na última passagem da banda pelo Brasil, em setembro do ano passado, quando sua banda, o Thirdy Seconds to Mars, se apresentou no Rock in Rio 2017.
E, um ano depois, Leto e banda estarão de volta. Em um anúncio realizado no Twitter do Thirty Seconds to Mars, o grupo anunciou uma nova turnê, chamada The Monolith, pela América do Sul. No Brasil, serão três datas: em São Paulo (26 de setembro, no Espaço das Américas), Porto Alegre (29/9, no Pepsi Stage) e Curitiba (30/9, no Teatro Positivo).
Na passagem pelo Rock in Rio, Leto deu uma aula de performance e de showmaker. Na apresentação, teve espaço para tirolesa, papo sobre açaí e cerca de 100 pessoas no palco.
Cinco anos depois do lançamento de Love, Lust, Faith and Dream, o Thirdy Seconds to Mars voltou a lançar um álbum de estúdio. Trata-se de America, um álbum com participações de nomes do pop como Halsey e A$AP Rocky.
Em 30 de julho, tem início a venda de ingressos para os integrantes do fã-clube. Para o público geral, as vendas se iniciam no dia seguinte, 31.
Confira, abaixo, as informações de venda:
SÃO PAULO (SP)
Data: 26 de setembro de 2018 (quarta-feira)
Local: Espaço das Américas
Endereço: R. Tagipuru, 795 - Barra Funda, São Paulo - SP, 01156-000
Ingressos: R$ 240 a R$ 480

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