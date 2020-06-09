'The Flash': Hartley Sawyer é demitido por tuítes preconceituosos

O ator Hartley Sawyer foi demitido do elenco da série The Flash, onde interpretava o Homem Elástico, após tuítes seus envolvendo conteúdos de machismo e racismo terem vindo à tona recentemente. O anúncio da demissão foi feito nesta segunda-feira, 8.
"Hartley Sawyer não retornará para a 7ª temporada de The Flash", informou comunicado da produção da série ao The Hollywood Reporter.
O produtor-executivo Eric Wallace postou uma nota em seu Twitter falando sobre a demissão, afirmando que os tuítes deixaram seu coração partido e lhe fizeram mal.
"Eu também estou comprometido em trazer mudanças permanentes para o ambiente de trabalho de The Flash. Sim, esse é um programa de família. Mas é para todas as famílias. Isso inclui as pretas e marrons", escreveu.
No último dia 30 de maio, quando as postagens vieram à tona, Hartley Sawyer escreveu um pedido de desculpas em seu Instagram.
"Estou incrivelmente arrependido, envergonhado e desapontado pela minha ignorância lá atrás. Gostaria de ser bem claro: isso não reflete o que eu penso ou quem eu sou hoje", afirmou. Leia a íntegra abaixo [em inglês].
Confira abaixo alguns dos tuítes [em inglês] feitos no passado por Hartley Sawyer que causaram polêmica e acusações de racismo e machismo e levaram à sua demissão de The Flash.