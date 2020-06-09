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'The Flash': Hartley Sawyer é demitido por tuítes preconceituosos

Demissão veio após repercussão de postagens com racismo e machismo publicadas pelo ator entre 2011 e 2014. Ator pediu desculpas pelo que chamou de piadas inaceitáveis
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2020 às 09:30

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 09:30

Hartley Sawyer (de máscara) em cena com o protagonista de 'The Flash'
Hartley Sawyer (de máscara) em cena com o protagonista de 'The Flash' Crédito: Reprodução de 'The Flash' (2020) / The CW
O ator Hartley Sawyer foi demitido do elenco da série The Flash, onde interpretava o Homem Elástico, após tuítes seus envolvendo conteúdos de machismo e racismo terem vindo à tona recentemente. O anúncio da demissão foi feito nesta segunda-feira, 8.
"Hartley Sawyer não retornará para a 7ª temporada de The Flash", informou comunicado da produção da série ao The Hollywood Reporter.
O ator Hartley Sawyer foi demitido da série
O ator Hartley Sawyer foi demitido da série "The Flash" por causa de tuítes com comentários racistas, machistas e homofóbicos Crédito: Divulgação
O produtor-executivo Eric Wallace postou uma nota em seu Twitter falando sobre a demissão, afirmando que os tuítes deixaram seu coração partido e lhe fizeram mal.
"Eu também estou comprometido em trazer mudanças permanentes para o ambiente de trabalho de The Flash. Sim, esse é um programa de família. Mas é para todas as famílias. Isso inclui as pretas e marrons", escreveu.
No último dia 30 de maio, quando as postagens vieram à tona, Hartley Sawyer escreveu um pedido de desculpas em seu Instagram.
"Estou incrivelmente arrependido, envergonhado e desapontado pela minha ignorância lá atrás. Gostaria de ser bem claro: isso não reflete o que eu penso ou quem eu sou hoje", afirmou. Leia a íntegra abaixo [em inglês].
Ver essa foto no Instagram

My words, irrelevant of being meant with an intent of humor, were hurtful, and unacceptable. I am ashamed I was capable of these really horrible attempts to get attention at that time. I regret them deeply. This was not acceptable behavior. These were words I threw out at the time with no thought or recognition of the harm my words could do, and now have done today. I am incredibly sorry, ashamed and disappointed in myself for my ignorance back then. I want to be very clear: this is not reflective of what I think or who I am now. Years ago, thanks to friends and experiences who helped me to open my eyes, I began my journey into becoming a more responsible adult - in terms of what I say, what I do, and beyond. I've largely kept that journey private, and this is another way that I have let so many down. I still have more work to do. But how I define myself now does not take away the impact of my words, or my responsibility for them. I am very sorry.

Uma publicação compartilhada por Hartley Sawyer (@hartleysawyer) em

Confira abaixo alguns dos tuítes [em inglês] feitos no passado por Hartley Sawyer que causaram polêmica e acusações de racismo e machismo e levaram à sua demissão de The Flash.

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