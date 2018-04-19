Terror capixaba 'Destino das Sombras' tem pré-estreia gratuita

"Destino das Sombras" é cercado de mistérios e traz um tema sério Crédito: Felipe Amarelo/Divulgação

Uma casa antiga em Córrego Santinho, zona rural do distrito de Baunilha, em Colatina, fez parte da infância do diretor e roteirista KlausBerg Bragança. Ela habitou seu imaginário durante tanto tempo que serviu até como locação para seu primeiro longa-metragem, Destino das Sombras. O filme, uma ideia antiga do diretor, tem pré-estreia com entrada gratuita amanhã, às 21h, no Cine Jardins, e dia 27, às 19h, no Cine Metrópolis, na Ufes, e também será exibido em Córrego Santinho em 19 de maio.

Sempre quis gravar algo lá. Passava os verões e as festas de final de ano nessa casa dos meus finados avós e sempre ficava com a ideia de filmar algo ali. Só não sabia o que fazer, entrega Klaus.

Com foco no terror, o filme fala sobre um tema sério: o desaparecimento infantil. O filme traz dois amigos, Marcos e Sérgio, que passam um fim de semana em um sítio para fugir de problemas familiares. Na viagem eles contam com a companhia de Eduarda, pequena filha de Marcos. Quando chegam lá, porém, descobrem que o lugar possui uma história obscura e que muitas crianças desapareceram na região. Sem saber se acreditam nos relatos sobrenaturais contados pelas poucas pessoas que moram ali, os dois acabam enfrentando ameaças reais e eventos sinistros ocorrem na casa.

O enredo principal surgiu em 2012. Me deparei com o relatório da CPI do Desaparecimento de Crianças e Adolescentes, publicado em 2010. O relatório era um filme de terror pronto porque era assustador. Estima-se que a cada quinze minutos uma criança desaparece no Brasil e 15% dos casos ficam sem qualquer tipo de explicação, prova, evidência, testemunha... nada. É uma realidade terrível que afeta o mundo inteiro, diz o diretor.

Para tratar do assunto, Klaus utiliza a figura de um monstro, do desconhecido, a partir dos próprios depoimentos do relatório.

As pessoas usam essa metáfora sobre os suspeitos, os chamam de demônio, monstro. São formas de lidar com a realidade. Acho que o horror tem esse papel, explica.

Elenco

Os atores capixabas Othoniel Cibien e Thelma Lopes, o carioca Raphael Teixeira e a paulista Giovanna Velasco são os protagonistas do filme ao lado da atriz mirim Bárbara Matiazzi. O longa conta também com Suely Bispo e Markus Konká, entre outros. Um dos maiores nomes do terror brasileiro, o capixaba Rodrigo Aragão é responsável pelos efeitos especiais de Destino das Sombras.

A comunidade da região de Córrego Santinho também é parte importante do filme. Durante as gravações, a equipe ficou hospedada em casas das famílias vizinhas ao set de filmagem e crianças do lugar participaram como figurantes.

Seria impossível sem o envolvimento da comunidade local. A maioria nunca tinha visto uma gravação. Me emocionei quando as crianças fizeram uma câmera e um boom de papelão e fingiram que estavam filmando, usando os mesmos jargões. Foi bonito de ver, relembra.

Pré-lançamento  Destino das Sombras

Quando: 20 de abril, às 21h.

Onde: Cine Jardins. R. Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória.

Quando: 27 de abril, às 19h.

Onde: Cine Metrópolis. Av. Fernando Ferrari, 514, Campus de Goiabeiras, Vitória.

Quando: 19 de maio, às 19h.

Onde: Córrego Santinho. Área rural do distrito de Baunilha, em Colatina.

Entrada gratuita nas três exibições