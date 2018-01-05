Termômetro do Oscar, WGA indica 'Corra!', 'Logan' e 'A Forma da Água'

O Sindicato de Roteiristas de Hollywood (Writers Guild of America) divulgou nesta quinta-feira, 4, a lista dos filmes que concorrem ao WGA Awards, uma das premiações que funciona como termômetro do Oscar.
A importância do WGA Awards se deve ao fato de que parte dos integrantes do Sindicato também participa da votação da Academia, responsável por decidir os indicados e vencedores do Oscar.
No âmbito do cinema, o Sindicato dos Roteiristas selecionou filmes para três categorias: roteiro original, roteiro adaptado e documentário.
O destaque fica com filmes que chegam à temporada de premiações como Corra! e A Forma da Água, de Guillermo Del Toro. Já Logan, o filme do super-herói Wolverine, é uma (boa) surpresa na lista de indicados.
Os vencedores serão conhecidos em 11 de fevereiro. A cerimônia de entrega do Oscar será realizado em 4 de março.
Veja os indicados ao Writers Guild of America Awards de 2018:
Roteiro Original
Doentes de Amor
Corra!
Eu, Tonya
Lady Bird: É Hora de Voar
A Forma da água
Roteiro Adaptado
Me Chame Pelo Seu Nome
O Artista do Desastre
Logan
A Grande Jogada
Mudbound: Lágrimas Sobre o Mississippi
Documentário
Betting on Zero
Jane
No Stone Unturned
Oklahoma City