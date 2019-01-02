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Série

Terceira temporada de "Stranger Things" ganha data de estreia

Série da Netflix retorna no dia 4 de julho; veja o teaser e o pôster

Publicado em 01 de Janeiro de 2019 às 23:41

Publicado em 

01 jan 2019 às 23:41
Pôster da terceira temporada de "Stranger Things" Crédito: Netflix/Divulgação
A terceira temporada de "Stranger Things", um dos retornos mais esperados de 2019 no mundo das séries, finalmente ganhou data de estreia: 4 de julho. O anúncio foi feito na manhã de terça-feira (1º) pela plataforma de streaming Netflix.
Ainda não há detalhes para a trama, que se passará em 1985. No material de divulgação da nova temporada, além da data, do pôster e do teaser, há a frase "Algo de estranho chega em Hawkings no verão de 1985". Ou seja, Eleven (Millie Bobby Brown) e sua turma continuarão enfrentando os mistérios do Mundo Invertido.
O novo ano de "Stranger Things" ainda terá uma nova personagem: Robin (Maya Hawke), que vai contracenar com Steve (Joe Keery), conforme foi revelado em teaser liberado em julho do ano passado. 
Confira o novo teaser:

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