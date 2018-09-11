Tentei muitas vezes, diz Rodrigo Faro sobre ser apresentador na Globo

O apresentador Rodrigo Faro Crédito: Divulgação/Record

Tentei muitas vezes na própria Globo uma chance como apresentador. Eu cheguei a gravar um piloto do Fama e estava todo feliz. Pensei: caramba, vão dar minha chance. No último minuto, me deram aquela bela de puxada de tapete. Mas eu guardei esse sonho para mim, desabafou Rodrigo Faro durante entrevista ao Programa do Porchat desta segunda-feira, 10, ao lado do apresentador Raul Gil.

O Fama foi comandado por Angélica de 2002 a 2005, na TV Globo. Rodrigo Faro também contou que a Record TV comprou o Ídolos e o convidou para apresentar o show de talentos. Rescindi meu contrato com a Globo, vim pra cá atrás desse meu sonho. Aí, o Márcio Garcia, que apresentava O Melhor do Brasil..., contava Faro quando foi interrompido. Raul Gil acrescentou: (Márcio Garcia) Que entrou no meu lugar e não deu conta. Fábio Porchat e a plateia caíram na risada.

Faro disse que ganhou o comando do programa O Melhor do Brasil e teve de assistir rapidamente os DVDs dos quadros. Assiste tudo no fim de semana e na segunda você grava, relembra o apresentador.









Rodrigo Faro decidiu abraçar a oportunidade de apresentar os dois programas na Record TV. Ou vou me ferrar absurdamente ou é a chance da minha vida que Deus tá me dando, recorda.