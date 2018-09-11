Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
TELEVISÃO

Tentei muitas vezes, diz Rodrigo Faro sobre ser apresentador na Globo

Apresentador da Record TV afirma que fez teste para comandar o programa Fama
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2018 às 18:12

Publicado em 11 de Setembro de 2018 às 18:12

O apresentador Rodrigo Faro Crédito: Divulgação/Record
Tentei muitas vezes na própria Globo uma chance como apresentador. Eu cheguei a gravar um piloto do Fama e estava todo feliz. Pensei: caramba, vão dar minha chance. No último minuto, me deram aquela bela de puxada de tapete. Mas eu guardei esse sonho para mim, desabafou Rodrigo Faro durante entrevista ao Programa do Porchat desta segunda-feira, 10, ao lado do apresentador Raul Gil.
O Fama foi comandado por Angélica de 2002 a 2005, na TV Globo. Rodrigo Faro também contou que a Record TV comprou o Ídolos e o convidou para apresentar o show de talentos. Rescindi meu contrato com a Globo, vim pra cá atrás desse meu sonho. Aí, o Márcio Garcia, que apresentava O Melhor do Brasil..., contava Faro quando foi interrompido. Raul Gil acrescentou: (Márcio Garcia) Que entrou no meu lugar e não deu conta. Fábio Porchat e a plateia caíram na risada.
Faro disse que ganhou o comando do programa O Melhor do Brasil e teve de assistir rapidamente os DVDs dos quadros. Assiste tudo no fim de semana e na segunda você grava, relembra o apresentador.
 
 
Rodrigo Faro decidiu abraçar a oportunidade de apresentar os dois programas na Record TV. Ou vou me ferrar absurdamente ou é a chance da minha vida que Deus tá me dando, recorda.
O apresentador está muito feliz em interpretar o papel de Silvio Santos no cinema. O longa Silvio Santos: A Biografia, produzido pela Imagem Filmes, contará com relatos de pessoas próximas ao dono do SBT. Além disso, várias fases da vida do dono do baú serão interpretadas por Rodrigo Faro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vista aérea do Porto de Vitória
Não há futuro com incoerência: é hora de um novo projeto para o ES
Imagem de destaque
Mega-sena: aposta de Vitória acerta a quina e leva mais de R$ 18 mil
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 06 a 12 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados